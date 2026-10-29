Gonzalo Bernardos lanza una advertencia sobre la jubilación en España: «Debemos estar preparados para lo que viene, porque vamos por el camino de Dinamarca»

Gonzalo Bernardos se ha pronunciado sobre uno de los temas del millón en temas de jubilación en España: el retraso de la edad de jubilación. A partir del 1 de enero, los trabajadores que no puedan acreditar una cotización mínima tendrán que esperar hasta los 67 años, mientras otros países de Europa ya vienen legislando para irse hasta los 70 años y tener en cuenta el aumento de la esperanza de vida. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jubilación en España y la comparación con Dinamarca.

Este 1 de enero de 2027 llegan cambios con la jubilación en España, ya que la Ley 27/2011 establece que para retirarse con el 100% de la pensión habrá que acreditar 38 años y seis meses de cotización en la Seguridad Social. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 67 años, que es la edad que marca de límite la ley para la jubilación en España. ¿Y después qué? Todo hace indicar que el Gobierno seguirá los pasos de otros países europeos: seguir retrasando la edad de jubilación.

Uno de los países que ya ha tomado medidas con respecto a la edad de jubilación ha sido Dinamarca, que ha sido el primer país de la Unión Europea que ha estirado la edad de jubilación hasta los 70 años en determinados casos. En Alemania también están preparados para introducir una nueva ley que amolde la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida. Así que la edad irá incrementando a partir del año 2032.

A falta de aprobar este plan para poder sostener el sistema de pensiones en Alemania, los jubilados de hoy en territorio germano podrán jubilarse a los 67 años en 2032 y, a partir de ahí, los nacidos en 1984 alcanzarían la jubilación a los 68 años en 2052. Todo ello hasta llegar a la jubilación a los 70 años para el año 2092, en función de cómo haya ido evolucionando la esperanza de vida en el país para estos años.

Gonzalo Bernardos avisa sobre la jubilación

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión, ya viene avisando desde hace meses que esto acabará sucediendo en España cuando se comience a legislar para retrasar la jubilación más allá de los 67 años establecidos para 2027.

«Preparaos para lo que viene. Dinamarca es el primer país que legislará para que la jubilación se retrase a los 70 años. Tiene previsto introducirla en 2040. Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o temprano», dijo en su día este experto en economía, que se volvió a reiterar en lo mismo hace unos días en una intervención en La Sexta donde dejó claro que el actual sistema es «absolutamente viable» pero «lo único que hay que hacer son algunos ajustes, que ya sea a trabajadores o a jubilados, no les gustarán».

«Deberíamos retrasar la edad de jubilación, ya que ha aumentado la esperanza de vida y en la mayoría de los países europeos también se está haciendo», apuntó un Gonzalo Bernados que quiso argumentar su opinión: «La sencilla razón de que se vive más tiempo y, por tanto, en todos los países del mundo está aumentando la edad de jubilación, como mínimo en los principales».

Así que, de primeras, en España la edad de jubilación se retrasará a los 67 años para los que no cumplan con los 38 años y seis meses de cotización a partir del próximo 1 de enero, y todo hace indicar que en los próximos meses se legislará para seguir retrasando la edad para acceder a la pensión contributiva de jubilación.