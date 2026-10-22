Confirmado por la Seguridad Social: a partir del 1 de enero se aumentará un 0,19% la pensión por jubilación por cada mes extra cotizado

El año 2027 llega con varios cambios en lo que tiene que ver con la jubilación y esto afectará a la pensión que reciben más de seis millones de pensiones. Desde el 1 de enero también se aplicará una subida extra del 0,19% para las personas que hayan cotizado un mínimo de 15 años durante su vida laboral, que es el mínimo exigible para acceder en España a una pensión contributiva de jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan con las pensiones de jubilación a partir del año 2027.

El 1 de enero entran en vigor cambios importantes en materia de jubilación. Conforme dicta la ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno del imputado José Luis Rodríguez Zapatero, en este 2027 la edad de jubilación se retrasará hasta los 67 años para las personas que no hayan cumplido con un mínimo de cotización de 38 años y seis meses. Los que sí que lleguen a este requisito se podrán jubilar a los 65 años con el 100% de la pensión contributiva de jubilación.

El próximo año también llega con un aumento de las pensiones de jubilación conforme dicta la Ley 21/2021 y está recogida en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que deja claro que las pensiones «se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior». Así que, según Funcas, este aumento podría ser del 3,5%.

Así subirá la pensión en 2027

El 2027 también llega con novedades en lo que respecta a la cotización. Los que superen los 15 años mínimos exigidos por la Seguridad Social para acceder a una pensión de jubilación podrán disfrutar de un incremento del 0,19% en el porcentaje de la base reguladora por cada mes cotizado durante los primeros 248 meses. Después, el incremento será del 0,18%.

Como informa la Seguridad Social en su página web, el porcentaje de la base reguladora se irá incrementando a partir del decimosexto año a un 0,19% por mes adicional hasta los 20 años y ocho meses. Una vez superado este periodo, con 35 años y 8 meses cotizados, el incremento será del 0,18% mensual hasta que el pensionista que alcance los 37 años cotizados pueda llegar hasta el 100% de la base reguladora. Finalmente, el importe total dependerá de las bases de cotización que tendrán en cuenta a la hora de calcular la prestación.

Sobre ello también llegan cambios en el año 2027, ya que los pensionistas podrán disfrutar del nuevo cálculo dual de la pensión de jubilación. Además de elegir entre el sistema clásico de sumar las bases de cotización correspondientes a los últimos 25 años (los últimos 300 meses), los trabajadores que lo deseen podrán seleccionar las 304 bases de cotización de mayor importe entre las 308 del periodo de referencia, que equivale a 25,66 años. Esta nueva norma llega para beneficiar a las personas que han sufrido vacíos durante su carrera de cotización.

Esta nueva fórmula dual se podrá aplicar hasta el año 2037. A partir de esta fecha, se integrará el nuevo sistema, en el que se tendrán en cuenta las 324 mejores bases de cotización de los últimos 348 meses, por lo que se quedarán fuera los peores 24 meses de cotización durante la vida laboral del trabajador.