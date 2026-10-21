Pablo Motos, sobre la jubilación: «De toda la gente que conozco que se jubila y no lo ha pensado bien, lo siguiente es ponerse enfermo»

El conocido presentador Pablo Motos tiene ya 61 años, pero todavía no está pensando en retirarse, sino que piensa seguir muchos años en activo. Motos se encuentra en plena forma y en la actualidad está presentando la 21 temporada del programa de entretenimiento El hormiguero en Antena 3. Aunque el presentador sigue en activo y todavía le quedan varios años para retirarse, el tema de la jubilación está claro que le preocupa a Pablo Motos porque en una entrevista que le hizo en 2025 para el canal de la red social de Redvalue comentó lo siguiente sobre esta etapa de la vida: «De toda la gente que conozco que se jubila y no lo ha pensado bien, lo siguiente es ponerse enfermo». Pablo Motos explica que la gente que conoce que ha decidido jubilarse, pero que no lo ha reflexionado lo suficiente, al poco tiempo entra en una depresión o cae enfermo. Para él una cosa es tener vacaciones y otra muy diferente es tener ya vacaciones para siempre y no volver más al trabajo.

Pablo Motos comentó también en esa entrevista que hay gente que lo lleva bien y se apunta a una asociación cultural, hace teatro o le gusta pasear, pero que él debido a su personalidad sabe que necesita estar en activo y prefiere no pensar en la jubilación. Por esta razón, el presentador Pablo Motoscree que bajar el ritmo está bien, pero él seguirá trabajando todo el tiempo que le sea posible. De estas palabras se deduce que el presentador disfruta con su trabajo y no se está planteando por el momento ninguna retirada. Hay que tener en cuenta que la opinión de Pablo Motos sobre la jubilación la comparten muchas personas en este país que prefieren estar en activo todo el tiempo que puedan y aplazar su jubilación.

Los comienzos de Pablo Motos como presentador

El presentador Pablo Motos nació en la localidad valenciana de Requena el 31 de agosto de 1965 y comenzó su carrera en la radio como locutor de la radio de Requena. Unos años más tarde Radio Nacional en Utiel y después en Onda Cero Valencia, en donde dirigió programas como Aquí hay más de uno, Mareando la perdiz o Hacia el dos mil. Entre 2002 y 2007 sustituyó a Gomaespuma como presentador del programa No somos nadie que se emitía en M80 Radio por las mañanas de lunes a viernes.

En la televisión ha presentado programas como Megacine en Canal Nou y fue uno de los creadores de El club de la comedia y La noche… con Fuentes y cía. Su carrera en la televisión se impulsó cuando comenzó a dirigir y presentar el programa El hormiguero en septiembre de 2006 en Cuatro que al principio solo se emitía los domingos por la tarde y luego pasó a hacerse de lunes a jueves y el sábado por la noche. En septiembre de 2011, el programa pasó a emitirse en Antena 3 y Pablo Motos sigue siendo en 2026 su presentador y El hormiguero acaba de estrenar la temporada 21.

Un hombre polifacético

El presentador Pablo Motos, además de sus trabajos en la radio y la televisión, ha hecho también sus pinitos en la publicidad, ya que fue la voz de un anuncio de Coca-Cola en 2006, y en el teatro ha trabajado como director de guiones y uno de los autores de Cinco hombres.com y La vida según San Francisco.

Como actor protagonizó con Enrique San Francisco la obra de teatro Entre fuerte y flojo y también ha doblado la voz de uno de los personajes de la película de animación Toy Story 3. El presentador incluso ha hecho cameos en las películas Torrente 4 y Torrente 5 de Santigo segura y ha participado en el documental No es cosa de risa.

El programa El hormiguero sigue triunfando en Antena 3 y se mantiene como el programa más visto de la televisión, registrando una audiencia media en torno a los 1,5 y 1,9 millones de espectadores por entrega. Este programa cuenta con el 12,5% y el 15,5% de share y lidera su franja horaria.

En lo que llevamos de la temporada 21, que es poco más de un mes, por el programa han pasado actores como Lucía Caraballo, Leonor Watling, Susana Abaitua, Maxi Iglesias, Vicky Luengo, Hovik Keuchkerian, Ester Expósito y Maribel Verdú, cantantes como David Bisbal, Hombres G, Maluma, David Bustamante y María del Monte, presentadores como Pepe Navarro, Florentino Fernández, Susanna Griso, Carlos Alsina, Rafa Latorre y Vicente Vallés y personalidades del deporte como Luis de la Fuente o el futbolista Ferran Torres. También han estado otras personas como el director Alejandro Amenábar y el chef Dabiz Muñoz, entre otros. Estaremos muy atentos a esta nueva temporada de El hormiguero, a sus invitados, sus diversas secciones y sus índices de audiencia hasta la Navidad.