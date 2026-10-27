Es oficial: en 2027 cambia la edad ordinaria de jubilación y, si quieres jubilarte con 65 años, deberás acreditar 38 años y seis meses cotizados

Un abogado laboralista ha publicado un vídeo en las redes sociales avisando sobre los cambios que llegan con la jubilación en 2027. Carlos Medio es el experto en la materia que ha avisado que la edad ordinaria para acceder a la jubilación se retrasa a partir del 1 de enero hasta los 67 años. También ha informado sobre los años cotizados que hay que tener para llegar al 100% de la base reguladora a partir del próximo año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios en la edad ordinaria de jubilación en 2027.

2027 es un año importante en materia de jubilación en España, ya que la edad ordinaria para acceder a la jubilación se estira hasta los 67 años. Conforme dicta la Ley 27/2011, que en su día reformó las pensiones, los trabajadores que no puedan acreditar 38 años y seis meses de cotización durante su vida laboral tendrán que esperar hasta los 67 para jubilarse. Este es el tope que se puso en su día hasta 2027 y todo hace indicar que próximamente se legislará para volver a retrasar la edad de jubilación en España.

Cambios en jubilación en 2027

«Lo primero es que cambia la edad ordinaria de jubilación», comienza diciendo en un vídeo el abogado laboralista Carlos Melio. «Va a ser de 67 años siempre y cuando no tengas 38 años y seis meses cotizados; en ese caso, la edad seguiría siendo de 65 años», confirma este experto en la materia.

«Ojo, no te confundas, 38 años y seis meses cotizados no es lo que te requiere para cobrar el 100% de la jubilación. Esto serán 37 años cotizados», avisa este abogado laboralista que entra de lleno en una materia complicada: los años que hay que cumplir de cotización para aspirar al 100% de la base reguladora.

«Con 15 años cotizados tendrás derecho al 50% de la base reguladora, es decir, a la mitad de la pensión de jubilación. De ahí en adelante, hasta llegar a los 37, se irá incrementando el porcentaje de jubilación que te interese. La diferencia está en que hasta 2026 se necesitaban 36 años y seis meses para obtener el 100%, pero a partir de 2027 se necesitan 37 años cotizados.

«En resumen, si te quieres jubilar en 2027 y quieres jubilarte a los 65 años, debes acreditar un periodo de 38 años y seis meses cotizados. Si no lo tienes, deberás esperar hasta los 67 años y, en ese caso, si quieres cobrar el 100% de la base reguladora, tendrás que tener 37 años cotizados», informa sobre los cambios que llegan en materia de jubilación. «En caso de que tengas menos, se disminuirá la base reguladora o la pensión que vas a cobrar conforme los años que te falten», cuenta.

Estos son los cambios más importantes que llegan en materia de jubilación en España a partir del próximo 1 de enero, fecha en la que también entrará en vigor una nueva subida de las pensiones que se calcula que será de alrededor de un 3,5%. Esto elevará en una cantidad media de 50 euros la nómina de los casi 10 millones de españoles que en España son beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.