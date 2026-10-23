Adiós a las pensiones de siempre en España: desde el 1 de enero de 2027 se permitirá a los trabajadores calcular los meses para su jubilación

En 2027 también llegan cambios en la forma de calcular los meses para la jubilación. Los trabajadores que reúnan los requisitos para acceder a la pensión de jubilación podrán elegir de entre dos fórmulas para calcular el montante total de su pensión: el sistema clásico de sumar las bases de cotización de los últimos 25 años o una nueva opción que permite dejar fuera los cuatro peores meses para hacer la suma. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la nueva fórmula habilitada para calcular la pensión de jubilación.

2027 es un año importante en materia de pensiones, ya que se vuelve a retrasar la edad de jubilación y esta vez será hasta los 67 años. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, establece que a partir del 1 de enero, para jubilarse en España a los 65 años con el 100% de la pensión hay que acreditar un mínimo de 38 años y seis meses cotizados ne la Seguridad Social. Los que no lleguen a ese umbral tendrán que esperar hasta los 67 años si no quieren cumplir con penalizaciones en su montante total.

Desde el 1 de enero, los jubilados españoles también se podrán aprovechar de una nueva subida de las pensiones que dependerá de la variación del IPC anual entre el pasado mes de diciembre y este mes de noviembre. Esto está fijado en la Ley 21/2020, que establece que el porcentaje de aumento irá en función de la inflación, así que para este 2027 se espera que este incremento pueda ser del 3,5%, que incremente la pensión de jubilación media en España en unos 50 euros. Para conocer la cifra oficial habrá que esperar a la primera semana de diciembre, cuando se conozca el IPC del último mes de noviembre.

La nueva forma de calcular los meses para la jubilación

En 2027 también llega una nueva forma de calcular la jubilación y que ya entró en vigor en 2026, cuando se habilitó un nuevo sistema que permite a los trabajadores descartar los peores meses de cotización para que no sean penalizados si han tenido alguna interrupción durante su vida laboral. Esto beneficiará a las personas que han dejado de trabajar durante un tiempo por haber estado en paro o por estar al cuidado de los hijos.

De momento, hasta el 1 de enero, los trabajadores que quieran acceder a la jubilación podrán elegir el modelo tradicional de sumar las 300 bases de cotización de los últimos 25 años y dividir el resultado entre 350. El resultado se aplicará a la base reguladora para calcular la pensión total.

Los trabajadores también podrán descartar los cuatro peores meses de cotización seleccionando las 304 bases de cotización de mayor importe entre las 308 del periodo de referencia, que equivale a 25,66 años. El resultado se tendrá que dividir entre 354,67. La Seguridad Social será la encargada de elegir la opción que más convenga a los trabajadores que hayan accedido a la jubilación. Este modelo dual estará presente hasta el año 2037, cuando la Seguridad Social sólo tendrá en cuenta las 324 mejores bases de cotización de los últimos 348 meses, por lo que se quedarán fuera los peores 24 meses de cotización durante la vida laboral del trabajador.