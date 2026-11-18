Sustituir la bañera por un plato de ducha es el cambio más solicitado en los baños de los hogares españoles. Antaño, estas reformas no suponían importes superiores a 900 euros en la mayoría de los casos. Actualmente, la factura puede ascender hasta los 1.900 euros al incluir el alicatado de la zona y la mampara, según un fontanero con más de 25 años de experiencia.

Hablamos de algo más del doble de lo que costaba una sencilla obra hace apenas 10 años. ¿A qué se debe esta acusada subida? Este desorbitado aumento responde a una mezcla entre materiales más caros, incremento salarial y una mayor preocupación por sistemas impermeabilizantes y de seguridad. Los datos oficiales señalan encarecimientos notorios desde 2021, con una tendencia al alza hasta el día de hoy.

Los distintos imprevistos que encarecen la obra

Los cálculos de los profesionales de la reforma suelen omitir otros gastos que disparan el ticket final, tales como cualquier imprevisto que surja en medio de la reforma, nuevas cañerías o desagües o la retirada de escombros. Cuando se suma todo lo relacionado con la obra, la cifra de 1.800-1.900 euros suele ser la tónica habitual en 2026.

Estos son los precios según la instalación

Como referencia, diferentes plataformas especializadas determinan la reforma integral de un baño estándar, en torno a cinco o seis metros cuadrados, en un baremo entre 3.500 y 6.000 euros, según la reforma en cuestión, con un cambio de bañera por ducha con alicatado por un montante próximo a los 1.900 euros.

Como en casi todos los aspectos de la vida, los precios varían según la calidad de los materiales. En 2025, varios parámetros situaban la sustitución de bañera por ducha entre 900 y 2.300 euros. Si se le añaden extras como plato de resina, mampara templada o válvulas, el presupuesto se eleva al valor máximo.

Los comparadores y blogs técnicos publican horquillas de 850-1.950 euros para el reemplazo más básico, con la demolición, retirada e impermeabilización local incluidas. Esta última es crucial para no sufrir filtraciones, humedades y moho. No instalarla abarata notablemente el coste final, pero no ofrece las mismas garantías y puede conllevar problemas futuros.

Cómo ahorrar sin comprometer el resultado

Para reducir la factura final con la máxima garantía de acabado, se puede optar por platos cerámicos en vez de resina premium, mamparas correderas estándar, mantener cualquier elemento que esté en buen estado y limitar el alicatado a la ducha.

Además, las ayudas municipales pueden disminuir el gasto total si hay objetivos de accesibilidad. En Bilbao cuentan con una iniciativa que cubre hasta el 50% de la factura (incluso el 80% en determinadas zonas) para sustituciones de bañera a ducha en caso de cumplir determinados criterios.