Los interioristas coinciden en la nueva tendencia: «Para reformar el baño en 2026, no pongas un plato de ducha, mejor instala una ducha italiana»

El mundo del interiorismo en viviendas carece de reglas establecidas. Cada persona tiene sus gustos y algo tan personal como una reforma de baño deja entrever la personalidad y los gustos del propietario. Este tipo de obras ha cambiado a pasos agigantados en los últimos tiempos.

En los últimos años, la tendencia en los hogares españoles era quitar la bañera y poner en su lugar un plato de ducha. Actualmente, se está implementando una solución más innovadora y rompedora con respecto a lo que se venía haciendo.

Una auténtica revolución: la ducha italiana

La ducha italiana se presenta como una de las grandes tendencias de este año, según los interioristas. Conocida en el mundo anglosajón como walk-in shower, se trata de un estilo de ducha a ras de suelo que sustituye a la tradicional con escalón.

Este tipo de diseño aporta una continuidad y linealidad con respecto al suelo, evita deslizamientos o golpes contra el relieve y da la sensación de una mayor amplitud. A pesar de que este estilo es más caro que las duchas habituales, es cada vez más habitual en las reformas actuales.

La principal diferencia con respecto a las duchas tradicionales es su fusión con el resto del cuarto de baño. No existe una separación física ni se percibe como independiente, formando parte de la estructura del baño en su conjunto.

Este tipo de duchas se convierten en la mejor amiga de las personas de la tercera edad o con alguna dificultad en la movilidad, ya que desaparece el famoso escalón que da pie a resbalones, tropiezos o dificulta la entrada.

Ventajas que nos brinda

La ducha italiana supone un gran avance en muchos ámbitos. Para la tranquilidad de muchos, no induce a la desaparición de la mampara, permitiendo instalar un cristal fijo, corredero o abierto que frene la salida del agua, siempre respetando la estética del baño.

Por otro lado, te permite una libertad estética que no podías disfrutar con la ducha tradicional. Si quieres un toque tradicional y lineal, puedes optar por mantener la línea estética del cuarto de baño. Si quieres optar por algo más arriesgado, utilizar baldosas y azulejos de otro formato o color es una opción interesante.

Además, el suelo correspondiente a este tipo de ducha consta de una ligera inclinación que conduce el agua al desagüe para evitar que se acumule, se extienda por el resto del baño y pueda provocar una inundación.

Representa una instalación más complicada

A pesar de todos los pros con los que cuenta, este tipo de baño no es válido para cualquier baño. La instalación depende de la morfología de la vivienda, la longitud del baño y el espacio que le otorgues.

Por ejemplo, los baños pequeños no suelen ser adecuados para la ducha italiana debido a sus dimensiones, a menos que se amplíe el baño o se cambie su diseño.

Si la idea es sustituir la ducha por la nueva tendencia, el presupuesto acaba siendo muy costoso, ya que hay que reformar por completo el baño, cambiando el suelo, impermeabilizando la zona y preparando correctamente la base.

Estas son algunas de las claves para su instalación

Uno de los principales factores a tener en cuenta es la impermeabilización. La base y las esquinas deben estar selladas para evitar humedades y filtraciones. También es crucial instalar una pendiente hacia el desagüe, con una inclinación recomendada del 2%.

La ventilación también cumple un papel trascendental en la reforma. Un correcto sistema evita humedades, la aparición de moho y ayuda a reducir la condensación.

No tener todos estos factores en cuenta puede derivar en una pérdida de tiempo y de dinero. La ducha italiana exige una planificación sin fisuras, pero brinda un baño moderno, uniforme, lineal y mucho más accesible para todos los usuarios.