Se buscan voluntarios para vivir gratis en Hawái a cambio del cuidado de cerdos rescatados 20 horas a la semana

Hawái puede convertirse durante unos meses en casa para quienes estén dispuestos a dedicar parte de la semana al cuidado de animales. Selah’s Pig Sanctuary, un refugio situado en Keaau, en la Isla Grande, busca voluntarios para atender a los cerdos rescatados que viven en sus instalaciones. La dedicación que pide es de 20 horas semanales y, a cambio, ofrece alojamiento sin coste.

La propuesta funciona mediante un intercambio, por lo que no lleva asociado un sueldo. Quienes consigan una plaza vivirán en el propio santuario y tendrán cubiertos el alojamiento, la electricidad y la conexión a internet. Dependiendo de las plazas disponibles en ese momento, la habitación podrá ser individual o compartida. El refugio, una organización sin ánimo de lucro, acoge cerdos procedentes de situaciones de abandono, maltrato o negligencia y busca proporcionarles un lugar seguro en el que vivir.

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Hawái

Así que la estancia tiene poco que ver con pasar unas vacaciones convencionales en Hawái. Las personas que se apunten entrarán a formar parte de la rutina del santuario durante unas 20 horas cada semana. Además del contacto con los animales, hay trabajo físico y tareas que se realizan al aire libre. El resto del tiempo queda fuera de ese horario de colaboración. El atractivo de la convocatoria está precisamente ahí: poder pasar una temporada en la isla sin afrontar el coste de un alquiler, mientras se participa en el funcionamiento diario de un refugio de animales. Buena parte de esas 20 horas transcurrirá, como cabría esperar, junto a los cerdos. Entre las labores previstas está preparar y proporcionar la comida, renovar el agua y participar en las rutinas diarias de cuidado. La oferta actual incorpora también controles básicos del estado de los animales.

Después está una parte menos llamativa, pero imprescindible en cualquier refugio: mantener los espacios en condiciones. Hay que limpiar los recintos y las zonas de descanso, además de colaborar en trabajos de mantenimiento. El programa contempla igualmente tareas de vallado, jardinería y compostaje. A ello se añade la socialización de los animales y las actividades de enriquecimiento, pensadas para estimularlos y favorecer su bienestar. Por tanto, pasar una temporada rodeado de cerdos rescatados supone conocer Hawái de una manera diferente lejos de su imagen turística y es que también toca limpiar, trabajar en el exterior y adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo en el santuario.

No hace falta tener experiencia previa

Tener experiencia previa con animales puede ayudar a conseguir una plaza, pero no aparece como un requisito imprescindible. El santuario valora especialmente a candidatos interesados en el bienestar animal, responsables y cómodos con el trabajo manual al aire libre. Haber trabajado anteriormente en una granja, una clínica veterinaria o un refugio suma puntos, aunque la organización deja abierta la convocatoria a personas sin ese recorrido profesional.

También busca cierta autonomía. No es una estancia hotelera, sino una experiencia de convivencia en un entorno rural en la que cada participante tendrá responsabilidades. La convocatoria actual señala que se prefieren compromisos de entre tres y seis meses, aunque las incorporaciones se gestionan de manera continua.

Qué gastos paga el santuario y cuáles corren por cuenta del voluntario

Aquí aparece probablemente el matiz más importante de la propuesta. Se puede vivir en Hawái sin pagar el alojamiento, pero eso no significa que toda la estancia sea gratis. La compensación que ofrece Selah’s Pig Sanctuary es precisamente la vivienda dentro de sus instalaciones, junto con suministros, wifi y servicios básicos. No consta un salario en efectivo asociado a las 20 horas semanales.

El viaje hasta Hawái, la comida y los gastos personales deben correr por cuenta de cada participante, según la información publicada sobre el programa. Para alguien que viaje desde España hay otro aspecto que no debería dejar para el último momento. Al tratarse de una estancia en Estados Unidos con tareas realizadas a cambio de alojamiento, el interesado deberá comprobar previamente qué autorización migratoria corresponde a su situación. La convocatoria del santuario no debe interpretarse por sí sola como un permiso para entrar en el país y realizar esas actividades.

Cómo solicitar una plaza en el santuario de Hawái

El propio santuario dispone de un formulario para quienes quieran convertirse en cuidadores residentes. Entre la documentación solicitada aparecen el currículum y una carta de presentación, además de la fecha en la que el candidato podría incorporarse. En la oferta publicada también se pide explicar por qué se quiere vivir y colaborar en Selah’s Pig Sanctuary, qué espera obtener el candidato de la experiencia y si ha trabajado anteriormente con animales. El plazo para solicitar una plaza en el santuario finalizará el 1 de enero de 2027.

Una oportunidad bastante peculiar para quien quiera pasar una temporada en Hawái y no le importe cambiar parte de su tiempo libre trabajando en favor de los animales entre comederos, corrales y cerdos rescatados.