El Gobierno lo confirma: a partir de ahora, los propietarios de vivienda podrán recibir una ayuda de 21.400 euros para reformar el baño o la cocina

Gran parte de las viviendas construidas en España cuentan con varias décadas a sus espaldas, edificadas cuando ni el ahorro energético ni el aislamiento eran factores a tener en cuenta. Esto significa que muchos hogares consumen más energía de la necesaria durante el verano y el invierno, algo que, aunque tradicionalmente ha sido ignorado, acaba encareciendo las facturas.

Debido a ello, la Unión Europea lleva años fomentando nuevas medidas para optimizar la eficiencia energética de las estructuras y reducir las emisiones. No obstante, llevar a cabo estas reformas representa una inversión significativa. Y es que renovar los elementos comunes y mejorar el aislamiento supone un gasto elevado que muchos propietarios no se pueden permitir.

El papel del Gobierno frente a esta disyuntiva

Para ayudar a los propietarios a hacer frente a estos costes, el Gobierno ofrece distintas subvenciones para la rehabilitación energética de inmuebles bajo el Plan de Recuperación. Una de ellas queda estipulada por el Real Decreto 853/2021. Cabe exponer que dichas ayudas no se conceden a cualquier reforma, sino que deben cumplirse varios requisitos de ahorro energético.

Particularmente, el programa de rehabilitación contempla ayudas que pueden alcanzar 21.400 euros por vivienda. Para poder acceder a tal cantidad, las obras deben disminuir al menos un 60% el consumo de energía primaria no renovable. Asimismo, la subvención ordinaria abarca un máximo del 80% del coste subvencionable.

Por lo tanto, la transformación de los elementos debe asegurar que la rehabilitación cumpla los objetivos energéticos fijados. El avance en el aislamiento o ventanas puede dar pie a conseguirlos, pero el ahorro debe quedar demostrado.

Cómo demostrar el ahorro energético

Para dar fe del ahorro energético, se debe adjuntar una certificación energética que compare la vivienda antes y después de las reformas. Además, el inmueble debe ubicarse en una zona incluida en un programa de rehabilitación de barrios. También se debe presentar un proyecto de las actuaciones, con su correspondiente presupuesto, siguiendo los requisitos de cada comunidad autónoma.

En cuanto a los plazos, la medida fijó el pasado 30 de junio como fecha general para finalizar las obras. No obstante, la modificación aprobada en abril autoriza prórrogas extraordinarias para proyectos específicos. Es más, algunas regiones ya han ampliado los plazos, por lo que conviene verificar las condiciones de cada autonomía.