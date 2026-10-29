Los fontaneros expertos avisan: echar agua hirviendo por el desagüe del fregadero está bien excepto «en casas con tuberías de PVC»

Los expertos en fontanería han avisado sobre el hábito de echar agua hirviendo en el desagüe del fregadero. Los profesionales en esta materia han avisado a los ciudadanos de los posibles problemas que se pueden producir en tuberías que están fabricadas por PVC, que incluso puede provocar una rotura y un problema grave en la cocina. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el hábito de echar agua hirviendo por el desagüe del fregadero, que puede desembocar en un problema muy serio.

Esto es un clásico que ocurre en cocinas de toda España: tirar el agua hirviendo por el desagüe del fregadero. Esta práctica suele suceder cuando se cocina pasta que requiere de agua a alta temperatura para hervir o simplemente cuando se cuecen unos huevos. El mal hábito establecido como cotidiano por muchos ciudadanos es tirar el agua restante, que está hirviendo, por el desagüe del fregadero. Y esto puede producir notables daños al sistema de tuberías, especialmente si están fabricadas de PVC, uno de los materiales estrellas en la construcción española.

Los expertos sobre el agua hirviendo en el desagüe

Verter agua hirviendo por el desagüe de un fregadero que tenga las tuberías antiguas hechas de hierro fundido o cobre no podría suponer ningún problema, pero la mayoría de casas a día de hoy están construidas con tuberías de PVC. Este material, conocido como policloruro de vinilo, se caracteriza por su gran ligereza y gran resistencia, llegando incluso a soportar temperaturas de 60 ºC. ¿Y cuál es el problema? Que se calcula que el agua hierva a partir de los 100 grados.

Así que el agua hirviendo procedente de la olla que va directa al desagüe puede provocar graves daños en las tuberías realizadas por este material, deformándolo, haciendo grietas y, lo más importante: provocando incluso la rotura de la tubería, algo que podría suponer una inversión económica bastante importante. Así que, para evitar esto, hay que seguir una serie de consejos, siendo el primero de ellos no verter el agua a esa temperatura por estas tuberías. También es bueno realizar los siguientes pasos:

Dejar correr el agua fría cuando eches agua hirviendo al desagüe del fregadero.

En caso de echar agua hirviendo al fregadero, hacerlo poco a poco.

Utilizar ollas coladoras.

Esperar unos minutos a que se temple el agua antes de verterla.

Con estos pequeños gestos evitarás que las temperaturas de PVC, que aguanta hasta los 60 grados, se deformen, ablanden o incluso se puedan despegar las juntas. Esto se traducirá en fugas de agua y averías, que requerirán de mano de obra y, a día de hoy, los trabajos de fontanería también tienen un precio elevado.

Así que, si quieres evitar un susto durante estas navidades, tendrás que esperar a que el agua de la olla de pasta o de los huevos se enfríe, echar agua fría en el mismo cazo después del proceso de cocción o esperar unos minutos antes de echarla al desagüe. Por un día que pase el agua hirviendo no pasa nada, pero si el hábito se repite, se acabará produciendo un problema en las tuberías de tu casa.