Yaiza Canosa, empresaria de 33 años y fundadora de GOI: «Conozco a más fontaneros y mecánicos conduciendo Land Rovers que desarrolladores informáticos»

Con tan solo 33 años, Yaiza Canosa se ha consolidado como una figura destacada del emprendimiento español. La fundadora de GOI, una compañía especializada en logística, transporte, montaje e instalación de productos voluminosos, ha desarrollado su trayectoria en un sector alejado del habitual universo de las startups tecnológicas.

La empresaria compartió su visión sobre las profesiones que pueden ofrecer buenas oportunidades económicas y puso como ejemplo a trabajadores de sectores tradicionalmente menos asociados al emprendimiento. Por ello considera que trabajadores de oficios tradicionales merecen cobrar más de lo que ingresan en la actualidad.

Canosa reivindica los oficios tradicionales

«Conozco a más fontaneros y mecánicos conduciendo Land Rovers que desarrolladores informáticos», afirma Canosa durante una conversación en el pódcast Actitud Constante. Con esta comparación, pone el foco en profesiones que, pese a su importancia, no siempre reciben el mismo reconocimiento que los empleos vinculados al mundo digital.

La emprendedora considera que trabajos como la fontanería, la mecánica o la electricidad pueden ofrecer oportunidades para conseguir buenos ingresos y construir un negocio propio. Su reflexión invita a mirar más allá de las profesiones que suelen asociarse con el éxito en redes sociales y a valorar sectores que siguen siendo necesarios en el día a día.

Su alternativa para quienes quieren emprender

Canosa también plantea que adquirir una empresa que ya funciona puede ser una opción interesante para quienes quieren iniciar un proyecto empresarial. Negocios como una empresa de limpieza o un taller mecánico pueden contar con clientes y generar ingresos sin necesidad de desarrollar una idea tecnológica desde cero.

La inteligencia artificial también está muy presente en su reflexión. Aunque estas herramientas pueden ayudar a mejorar procesos y organizar el trabajo, la empresaria considera que los oficios manuales mantienen un valor propio. Su mensaje se basa en que emprender no significa necesariamente crear una aplicación o fundar una startup, también es posible crecer a partir de servicios tradicionales que respondan a necesidades reales.