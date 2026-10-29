¿Después de signo de interrogación se escribe mayúscula o minúscula? La RAE resuelve la duda que confunde a todos los españoles

Uno de los errores que más cometen los hispanohablantes a diario es cómo se debe escribir justo después de cerrar una pregunta: ¿Va con mayúscula o minúscula? La Real Academia Española (RAE) ha tenido que salir en numerosas ocasiones a aclarar una confusión universal, derribando el falso mito de que el signo de interrogación siempre funciona como punto y final.

La RAE centra el debate en el contexto. Al contrario que enseñan en muchos colegios, el signo de cierre (?) no siempre funciona como punto y final a lo que se escribe. A veces sólo marca una pausa.

Minúscula o mayúscula

La RAE ha sido concisa y ha determinado cuándo hay que emplear mayúscula y cuándo minúscula. En el caso de la mayúscula, se emplea si al preguntar cierra por completo un pensamiento y lo siguiente es una oración independiente; el signo de interrogación sí funciona como un punto. Por lo tanto, la primera letra debe ir en mayúscula. «¿A qué hora empieza el partido? Espero que no llegue tarde» sería un ejemplo de uso.

En el caso de la minúscula, esta se emplea cuando la pregunta es sólo el principio de una misma idea, lo que sigue la complementa. En este caso, suele ir separado por una coma o un punto y coma. «¿Vas a venir a la cena?, porque si no, no reservo» es un ejemplo de cuándo utilizar la minúscula.

La regla de oro

Según la RAE, existe una regla de oro que recuerda constantemente para evitar un fallo gramatical: nunca se debe escribir un punto después de un signo de interrogación. El propio punto que compone la parte inferior del signo (?) ya cumple dicha función, por lo que añadir otro es una redundancia incorrecta.