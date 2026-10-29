Dianni Pérez, venezolana con 19 habitaciones alquiladas en España: «Compré un piso por 75.500€ que me genera 2.100€ al mes»

La crisis del mercado de vivienda afecta a todos los españoles de alguna manera. Hay quienes ven en ella una oportunidad de negocio, como el caso de Dianni Pérez. Dianni es una mujer venezolana que se ha vuelto viral debido a la enorme rentabilidad que obtiene con el negocio inmobiliario en España mediante el subarriendo. La inversora cuenta con dos propiedades, acumulando 11 habitaciones arrendadas en propiedad. A esa cantidad se suman otras 8 que tiene alquiladas mediante subarrendamiento legal con permiso del dueño.

Dainni vive en Madrid y sus inversiones se encuentran en la ciudad de Valencia. La gestión la realiza de forma remota a través de entrevistas y filtros online a la hora de seleccionar inquilinos, cerraduras electrónicas inteligentes y delegando las labores de mantenimiento.

¿Cómo construyó sus inversiones desde Venezuela?

La historia de Dianni comienza en España, donde afirma que llegó en una situación económica crítica. Consiguió salir de su situación precaria y conseguir empleo como asesora e intermediaria en agencias inmobiliarias. Según afirma la venezolana, ahí aprendió el funcionamiento del mercado y consiguió ahorrar 3.000 euros de capital.

Desde ese momento comenzó a buscar pisos antiguos a precios muy bajos en zonas de la Comunidad Valenciana para reformar y alquilarlos exclusivamente por habitaciones para estudiantes o profesionales. «Nuestro enfoque era buscar pisos de un mínimo de cuatro habitaciones», afirmaba en el poscast de Libertad Inmobiliaria.

El modelo de negocio

«Uno de ellos tenía cuatro habitaciones y dos salones. Era uno de estos pisos antiguos que tenían dos salas de estar. Entonces pasamos de tener 4 habitaciones a seis. Y en la zona más grande hicimos otro baño, para que tuviera dos», afirmó Dianni, sobre su primera inversión, que fue un piso que «costó 88.000 euros». «Con este piso, a día de hoy consigue facturar 1.700 euros al mes en concepto de rentas. Eso es una rentabilidad bruta de 20,7% y rentabilidad neta de 13,6%. Casi 11.000 euros», añadía.

Gracias al éxito del primer piso, compró un segundo. «Otra compra que hicimos tenía cuatro habitaciones y nos dio para hacer una más con otro baño. Costó 75.500 euros. En este percibimos alquileres mensuales por valor de 2.100 euros. Renta anual de 25.200 euros. Rentabilidad bruta del 21,6% y rentabilidad neta del 14,1%». Las cifras fueron catalogadas por personas de redes sociales como «una cifra inusualmente alta para el mercado inmobiliario tradicional».

«Nosotros vamos 100% por habitaciones porque nos está funcionando este modelo. No tenemos intención de vivienda tradicional ni vacacional. Nuestro sistema de negocio es alquiler de habitaciones tradicional». El objetivo de Dainni ahora es seguir ampliando su patrimonio, «crecer en el sector y lograr en pocos años la libertad financiera» para ella y su familia.