El pleno de este martes del Ayuntamiento de Madrid ha versado en gran medida sobre el problema de la vivienda en España. Las informaciones de OKDIARIO han tenido un lugar destacado entre varias de las intervenciones de los concejales del PP de la capital. La mayor atención la ha retenido la información sobre la puesta a la venta de 3.000 viviendas lujosas en el mercado libre de la Sareb, mientras la entidad solo cede 638 pisos okupados o sin reformar para alquiler público.

El primero en nombrar informaciones de este periódico ha sido «¿Acepta usted el reto, señor Barrero?», ha desafiado Álvaro González, delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda de Madrid. «Si me demuestra que hay 1.300 viviendas… Y si no lo demuestra, mandamos una carta a la Sareb, a Muface, a la Seguridad Social para que todas esas viviendas vengan al Ayuntamiento de Madrid para ser dedicadas a vivienda asequible», ha añadido.

González hacía referencia a la información publicada acerca de reutilizar activos de la Sareb para dar alojamiento a solo 1.300 familias en cinco comunidades autónomas diferentes.

El segundo concejal en destacar las informaciones de OKDIARIO ha sido José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Madrid. Fernández ha llegado a mostrar la información sobre las viviendas vendidas de la Sareb en el pleno del Ayuntamiento. «Eso es noticia de hoy del señor Carlos Cuerpo», ha añadido en referencia al ministro de Economía.

La última intervención con referencia a informaciones publicadas por OKDIARIO ha sido Engracia Hidalgo, delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda de Madrid. Hidalgo ha comentado que «no le sonaba» la cifra de un millón de viviendas levantadas durante el mandato del Gobierno socialista que Pedro Sánchez anuncia en sus entrevistas.

«Entonces, me fui a los datos del Ministerio de Vivienda y resulta que en el período donde el señor Pedro Sánchez ha sido presidente en este país, se han construido en torno a 650.000 viviendas», dijo Hidalgo, tal y como apuntamos en este periódico tras la entrevista en La 1 con David Broncano.

«No solo no construye vivienda, sino que la Sareb ha vendido 3.000 viviendas hasta un precio de un millón de euros y ha dejado para poner en alquiler 638, muchas de ellas okupadas», ha concluido Hidalgo, reiterando las informaciones difundidas por OKDIARIO.