Cuando muere un familiar, casi todos los herederos saben que tendrán que pasar por la notaría y pagar a Hacienda, y muchos dan por hecho que la herencia tiene que quedar resuelta en pocos meses. Sin embargo, la notaria María Cristina Clemente Buendía advierte de que esa prisa puede salir cara, sobre todo cuando varios hermanos heredan una o varias viviendas.

Clemente lo explicó en un vídeo que publicó el 16 de julio de 2025 en TikTok, donde se presenta como @notariabuendia y publica vídeos sobre testamentos y herencias. Según la notaria, muchos hermanos reparten los bienes a toda prisa porque creen que sólo tienen seis meses para aceptar la herencia.

María Cristina Clemente distingue entre aceptar la herencia y pagar el impuesto de sucesiones

En el vídeo, la notaria describe el caso de unos hermanos cuyos padres han fallecido dejando «uno o varios inmuebles» y que adjudican todos esos bienes «por iguales partes» con prisas. Para Clemente, eso es un error, y el fallo está en «confundir el plazo para aceptar una herencia que es de 30 años con el plazo para autoliquidar el impuesto de sucesiones que es de seis meses».

Ese plazo de seis meses figura en el artículo 67 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que lo cuenta desde el día del fallecimiento. Además, la notaria recuerda a los herederos que «podéis pedir un aplazamiento de seis meses más», una prórroga que el artículo 68 del mismo reglamento permite pedir por un plazo igual al inicial.

¿Por qué la notaria aconseja no repartir los inmuebles a partes iguales entre hermanos?

Clemente defiende esa prórroga con una razón práctica. «Dispondremos del plazo de un año para decidir si efectivamente nos interesa partir de verdad», explica la notaria.

Para Clemente, partir de verdad significa adjudicar el único inmueble a uno de los herederos o, si hay varios bienes, dar cada uno por entero a un heredero, «compensando siempre en metálico a los demás». Así, los hermanos no se convierten en copropietarios de todos los bienes ni tienen que separarse después.

Esa separación posterior se hace con una extinción de condominio, la escritura con la que los copropietarios de un bien deshacen esa copropiedad y uno de ellos se queda con todo. «Con eso nos estaremos ahorrando una escritura de extinción de condominio con su correspondiente impuesto», resume la notaria.

Clemente añade que esa compensación en metálico no supone una liquidación adicional del impuesto de sucesiones. Para respaldarlo, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de 30 de septiembre de 2024, según la cual tampoco está sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados.

Los 30 años para aceptar la herencia y la prórroga del impuesto tienen límites

La cifra de 30 años que da la notaria coincide con el plazo que el artículo 1963 del Código Civil marca para las acciones reales sobre bienes inmuebles. Eso sí, los herederos no siempre pueden esperar tanto tiempo para decidir.

En concreto, el artículo 1005 del Código Civil permite a cualquier interesado acudir al notario para que comunique al heredero que tiene 30 días naturales para aceptar o repudiar la herencia. Si el heredero no contesta en ese plazo, la ley entiende que la acepta pura y simplemente, y en ese caso responde de las deudas del fallecido incluso con su propio patrimonio, según el artículo 1003.

Por otra parte, el reglamento del impuesto pone condiciones a la prórroga que recomienda Clemente. Si heredas con tus hermanos y quieres ese año de margen, tienes que pedirla dentro de los cinco primeros meses desde el fallecimiento, y la prórroga obliga a pagar el interés de demora hasta el día en que presentes la declaración.