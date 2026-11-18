El futuro de las pensiones es una de las grandes preocupaciones de millones de españoles, tanto de quienes ya están jubilados como de quienes cotizan hoy pensando en su retiro. Y el economista Gonzalo Bernardos ha vuelto a encender el debate con una respuesta tan breve como contundente. Preguntado en un programa de televisión sobre si el sistema de pensiones en España es sostenible, su contestación fue un rotundo «No». A continuación, explicó las tres vías que existen para corregirlo, aunque advirtió de que «ninguna de ellas gusta».

Las tres soluciones de Gonzalo Bernardos para las pensiones

Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, planteó tres posibles medidas para reducir el desequilibrio del sistema. La primera sería hacer que paguen más los que trabajan, es decir, aumentar las cotizaciones. Sin embargo, él mismo la descartó: «Ya cobran muy poco, por lo tanto, que paguen más yo no soy partidario».

La segunda sería retrasar la edad de jubilación, «no a los 67, sino más». El economista defendió elevarla hasta los 70 años en determinadas profesiones, aunque reconoció que es una medida muy impopular, porque, según dijo, mucha gente a los 56 o 57 años ya está deseando jubilarse. Y advirtió del coste político de aplicarla de golpe: «¿Qué político crees que aguantaría eso electoralmente? Ninguno».

La tercera opción sería que los pensionistas cobren menos. Una medida igual de difícil, porque, como recordó Bernardos, los jubilados son un colectivo que representa en torno al 30% de los votos: «Si hay alguien intocable en este país son los pensionistas».

«Cubren 13 años de pensión y viven 20»

El argumento de fondo de Bernardos es la diferencia entre lo que cada jubilado ha aportado y lo que recibe. Según explicó en el vídeo, con lo que los pensionistas han pagado en cotizaciones a lo largo de su vida laboral se cubren unos 13 años de pensión, mientras que la esperanza de vida a los 65 años supera los 20 años. En otras intervenciones, el economista ha cifrado esa cobertura entre 11 y 13 años, apoyándose en diversos estudios.

Bernardos ha señalado en otras ocasiones que esa generosidad del sistema es, en parte, un motivo de orgullo, pero que requiere ajustes. De hecho, en una entrevista recogida por Vozpópuli, matizó su diagnóstico: «Es viable, lo único que hay que hacer son ajustes que no les gustarán a los trabajadores o a jubilados». También ha apuntado al envejecimiento de la población y a la jubilación de la generación del baby boom como grandes factores de presión sobre las cuentas.

Qué dice la AIReF sobre la sostenibilidad de las pensiones

Las dudas de Bernardos no son las únicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el 29 de mayo de 2026 su último estudio sobre la regla de gasto en pensiones, que fija un límite al gasto del sistema. Su conclusión fue que esa regla se cumple formalmente, con un gasto en pensiones, una vez descontadas las medidas de ingresos, del 13% del PIB de media entre 2022 y 2050.

Sin embargo, el organismo volvió a advertir de que cumplir esa regla no garantiza la sostenibilidad del sistema, porque solo ofrece una visión parcial: puede cumplirse aunque aumente la deuda pública. Según sus previsiones, la deuda podría alcanzar el 123% del PIB en 2050. Por su parte, el Gobierno defiende que la sostenibilidad de las pensiones está asegurada gracias a las reformas aprobadas en los últimos años, como el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años, que culmina en 2027, y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El debate, por tanto, sigue abierto. Mientras unos expertos piden reformas más profundas, otros consideran que las medidas ya aprobadas son suficientes. Lo que sí parece claro es que el envejecimiento de la población seguirá marcando el futuro de las pensiones en España durante las próximas décadas.