La psicología explica por qué las personas que preparan la ropa la noche anterior no son sólo más organizadas

Hay personas que se levantan y deciden en el momento qué ponerse y otras que dejan la ropa preparada antes de meterse en la cama. Aunque parezca un gesto cotidiano sin demasiada importancia, esta segunda costumbre puede responder a una forma de planificar las tareas y simplificar las primeras horas del día. La psicología estudia cómo anticipar decisiones y establecer rutinas puede facilitar que cumplamos nuestros objetivos, pero hacerlo no significa necesariamente ser más inteligente, tener ansiedad o necesitar controlar cada detalle.

Una decisión menos al empezar la mañana

Elegir la ropa la noche anterior permite dejar resuelta una pequeña tarea antes de que llegue el momento de salir de casa. Para quienes madrugan, tienen horarios ajustados o necesitan preparar otras cosas, como el desayuno, la mochila o la comida, esta anticipación puede facilitar una mañana más fluida. Así, en lugar de dedicar unos minutos a buscar prendas y combinar colores, basta con vestirse y continuar con el resto de la rutina.

Psicólogos explican que anticipar determinadas decisiones puede ayudar a afrontar la jornada con mayor facilidad. No obstante, no existe evidencia suficiente para afirmar que todas las personas que preparan su ropa compartan una personalidad concreta. El hábito puede surgir de la experiencia, de la necesidad de ahorrar tiempo o, simplemente, de una preferencia personal por tener las cosas listas.

Qué dice la psicología sobre planificar

La planificación sí cuenta con respaldo científico. Un estudio publicado en 2025 analizó cómo los planes concretos ayudan a convertir las intenciones en acciones. Una de las estrategias estudiadas consiste en decidir por adelantado cuándo y cómo se realizará una tarea, en lugar de dejar toda la decisión para el último momento.

Aplicado a la vida cotidiana, este principio ayuda a comprender por qué preparar la ropa puede resultar práctico. La persona ya ha elegido qué ponerse y reduce los pasos que necesita completar por la mañana. Eso no garantiza que desaparezca el estrés, pero puede hacer que una tarea sencilla requiera menos atención cuando hay prisa o cansancio.

Una rutina sencilla, no una prueba de personalidad

Preparar la ropa antes de dormir puede ser una manera práctica de ganar tiempo, evitar olvidos y empezar la mañana con una tarea menos pendiente. También puede combinarse con otros hábitos, como revisar la agenda, preparar la mochila o dejar listo lo necesario para el desayuno.