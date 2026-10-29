El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido de manera implícita deficiencias del sistema ferroviario español durante su declaración institucional sin preguntas tras la reunión del CECOPI en el 112 Castilla-La Mancha, en Toledo. El líder socialista ha anunciado que van a «reforzar la seguridad» para que «no vuelva a suceder» una tragedia como la de Urda (Toledo) en la que perdieron la vida, al menos 69 personas, tras el choque de un tren de Renfe a máxima velocidad con otro tren de Iryo que estaba parado en las vías.

El jefe del Ejecutivo ha comparecido junto al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El dirigente autonómico ha anunciado que ha aumentado el número de víctimas respecto a lo que se conocía hasta ahora y ya se han contabilizado 69 fallecidos. «En los trabajos han aparecido más restos humanos parciales» que, además de los cadáveres, «se tienen que ir identificando y señalando», ha recalcado Page.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha asegurado que «el Estado está volcado en la respuesta» a la tragedia. Por un lado, «ante la emergencia». En un primer momento, el objetivo, como ha detallado Sánchez, es «levantar los cadáveres que se han producido ante esta catástrofe» así como su identificación y la asistencia a las personas heridas.

«En segundo lugar, el esclarecimiento de las causas que han originado este terrible accidente ferroviario». Y finalmente, ha detallado que se producirá un «resarcimiento, al menos desde el punto de vista material» a los familiares de las víctimas.

Reconocimiento a las instituciones

El jefe del Ejecutivo ha detallado que la administración central ha puesto en marcha el Plan General Estatal de Emergencia de Protección Civil, ha movilizado a la UME, así como a agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y a «todo el sistema de Protección Civil». «Han estado bajo el mando de la coordinación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha», ha reconocido Sánchez.

Por su parte, ha puesto en valor que los operadores públicos y privados, Renfe e Iryo, hayan activado un «número de teléfono para poder informar a los familiares de las víctimas y también un centro de asistencia a los familiares». Y ha agradecido la presencia de un equipo de psicólogos que están tratando a «los familiares de las víctimas y los trabajadores públicos que durante toda esta madrugada y en el día de ayer estuvieron en el lugar del accidente».

Por último, ha mandado un mensaje a la ciudadanía: «Todas las instituciones que pertenecen al Estado, desde el pequeño municipio, al Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino por supuesto también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder».