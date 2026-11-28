El triunfo de España sobre Gran Bretaña tiene su eco para 2027. La victoria de Alcaraz sobre Fery certificó el pase de la Armada a la final de la Davis y abrió el camino para la temporada que viene. Al alcanzar la final, ocurra lo que ocurra en ella, España tiene garantizado evitar la eliminatoria de febrero de la Davis. Un crece incómodo que está enmarcado inmediatamente después del Open de Australia, el fin de semana del 5 al 7 de febrero.

Esta ventaja haría que Marc López, sucesor de Ferrer como capitán a partir de 2027, diera su primera convocatoria para la eliminatoria de septiembre. Se disputará el fin de semana siguiente al US Open y es el último cruce antes de las Finales del año que viene, todavía sin sede definida. Será en Italia, pero pugnan por ello tanto Turín, que organiza las ATP Finals la semana previa, como Bolonia, que ha albergado las dos últimas ediciones y ha invertido en un nuevo pabellón.

El ahorro de la eliminatoria de febrero ocurrirá igual que ha ocurrido este año. El privilegio es para el campeón de cada edición, sin embargo, al ser la final contra Italia, que ya tiene la plaza asegurada como anfitrión, la ventaja es hereditaria al finalista. No obstante, en caso de que España se imponga en la final de este domingo, todavía obtendrá un beneficio mayor, y es que la eliminatoria de septiembre la jugará como local. Cabe recordar que este año viajaron a Chile.

Para conseguirlo, todavía queda el último paso ante Italia y en Italia. «Va a ser genial. Pude ver el ambiente que se vivió cuando jugaba Italia y es una locura. Cada vez que me ha tocado enfrentarme a un jugador italiano aquí en Italia, el ambiente ha sido increíble. También he visto a muchos españoles por los alrededores del estadio. Disfrutaré mucho tanto en la pista como en el banquillo, viendo a mis compañeros. Va a ser un día espectacular», dijo Alcaraz.