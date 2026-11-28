España se posa sobre la base que todos auguraban, la final. Es más fácil conseguirlo cuando Alcaraz está en el equipo. Mucho más sencillo, incluso aunque vaya ataviado con tantas protecciones como molestias musculares sufre. Estabilizador rotuliano en una pierna, muslera en la otra y malla compresora en el brazo. No importa. Un poco de Alcaraz es un mundo para el resto de tenistas. Que le pregunten a Fery, que llegó a Bolonia como número uno británico y ahora no conoce ni la salida por culpa de los golpeos supersónicos de Alcaraz.

«Es algo increíble. Estoy muy feliz y muy orgulloso de haberle dado ese punto a España, de haber contribuido a clasificar a España para la final. Es la segunda final consecutiva para nosotros y será mi primera final de la Copa Davis. Haré todo lo que sea necesario para ganar. Es algo que llevo persiguiendo desde hace mucho tiempo. Es el último esfuerzo, el último día de toda la temporada. Así que estoy muy feliz. Lo haré por España, por mis compañeros y por todos los que nos siguen desde casa, así como por todos los que han venido al estadio a apoyarnos», dijo Alcaraz a pie de pista.

A España le queda un triunfo más para levantar su séptima Davis. Debe ganar a Italia en Italia, en la caldera de Bolonia. «Va a ser genial. Pude ver el ambiente que se vivió cuando jugaba Italia y es una locura. Cada vez que me ha tocado enfrentarme a un jugador italiano aquí en Italia, el ambiente ha sido increíble. También he visto a muchos españoles por los alrededores del estadio. Disfrutaré mucho tanto en la pista como en el banquillo, viendo a mis compañeros. Va a ser un día espectacular», dijo el murciano.

Alcaraz ensalzó su tenis y habló de la pista que este sábado probó por primera vez en un partido. «Es bastante rápida. Él golpeaba la pelota con mucha fuerza, así que tuve que estar muy atento a sus tiros. Creo que a él le faltó algo de consistencia; cometió muchos errores, pero diría que fue gracias a mí, a mi presencia, lo que le llevó a intentar forzar demasiado en la mayoría de los puntos. Estoy muy contento de haber mantenido la concentración y de haber estado presente en todo momento, desplegando mi propio juego, mi estilo», finalizó.