El serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia) llegó en 1940 a la Patagonia para adornar los jardines de la cordillera argentina. Resistía el frío y lucía flores blancas y frutos rojos, pero con los años escapó de los viveros y hoy se extiende por los bosques nativos.

Tanto es así que en marzo de este año, durante una jornada para recuperar el monte en Bariloche, se arrancaron 26 ejemplares. ¿Cómo pasó de adorno a problema ambiental? Conoce su historia, en la que los pájaros tienen mucho que ver.

¿Por qué se plantó el serbal de los cazadores en los jardines de la Patagonia?

Su llegada va unida al auge turístico de la región andina durante el siglo pasado. La Dirección de Parques Nacionales se creó en 1934 en Argentina, y por entonces los pueblos de montaña recurrían a plantas foráneas para decorar jardines, levantar setos y abastecer viveros.

Según un trabajo publicado en la revista Plant Biology, el espino blanco y el serbal comenzaron a cultivarse en 1940 en viveros situados junto a parques nacionales de la cordillera. Nadie conocía entonces el posible impacto ambiental de este árbol.

El clima no fue un obstáculo: el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales indica que aguanta temperaturas de −36 °C.

El serbal pertenece a las rosáceas, procede de Europa, el norte de África y Asia Menor y puede medir hasta 15 metros. Tiene la copa ancha y cónica, la corteza gris y hojas compuestas que en otoño viran del amarillo al rojo.

En primavera se cubre de pequeñas flores blancas en ramilletes, y a comienzos del otoño maduran sus bayas, rojas o anaranjadas y de un centímetro. Con ese aspecto, no extraña que se ganara un sitio en los jardines.

Cómo el serbal de los cazadores saltó de los jardines al bosque nativo

El problema del serbal de los cazadores está justo en esos frutos. Los pájaros se los comen y luego dejan caer las semillas lejos del árbol, incluso en zonas de flora local. Así surgen nuevos focos sin que nadie los haya sembrado.

Un equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional del Comahue lo comprobó en 2013 en Llao Llao, una zona de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

De las 12 especies exóticas que encontraron en los jardines, 10 crecían también dentro del bosque, y el serbal era de las más frecuentes, junto al cerezo europeo. Como posible responsable del reparto apuntaron al zorzal patagónico.

El avance se nota sobre todo en claros, senderos y terrenos alterados. Allí el árbol disputa a las plantas nativas la luz, el agua y el espacio, y puede alterar el bosque.

¿Por qué cuesta tanto detectar la expansión del serbal de los cazadores?

Un estudio de 2016 publicado en Plant Ecology analizó poblaciones de serbal en un bosque patagónico de lengas. Algunos ejemplares daban fruto con apenas 10 años, y entre la llegada de la especie a un lugar y la aparición de nuevas generaciones transcurrían unos 25.

Muchos árboles jóvenes sobreviven a la sombra y crecen muy despacio. En cuanto se abre un hueco y les llega más luz, se aceleran y empiezan a fructificar. Por eso la invasión puede avanzar años sin que nadie la note, y localizar pronto los ejemplares fértiles es clave.

Con esa idea, el 28 de marzo de 2026 se juntaron vecinos, especialistas y voluntarios en la Reserva Natural Urbana Bosque de la Ermita, de Bariloche. En una sola jornada retiraron 474 plantas de especies introducidas, entre ellas 26 serbales de los cazadores.

Aquel árbol que se eligió por bonito y resistente obliga hoy a hacer controles en la Patagonia. Esto deja en claro que una decisión de jardinería puede tener consecuencias 86 años después.