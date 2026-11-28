Cerrar el mes en un observatorio meteorológico español fue durante años un trabajo a mano. Lo contó en 2018 César Rodríguez Ballesteros, que entró en 1986 en el cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado. Lo hizo en una entrevista publicada por la propia Agencia Estatal de Meteorología.

La conversación salió en El Observador, el boletín que AEMET editó entre 1999 y 2019. Estaba dirigido a su personal y a sus colaboradores. Sigue en la web de la agencia, en abierto.

Él había entrado en el entonces Instituto Nacional de Meteorología en octubre de 1986. Cuando concedió la entrevista estaba, según sus palabras, a punto de cumplir treinta y dos años de servicio. Para entonces hacía tiempo que había dejado la observación.

Cerrar el mes a mano

De los observatorios por los que pasó, el de Cáceres es el que deja la anécdota. Allí estuvo entre 1988 y 1991. Y allí le tocó la parte que menos se cuenta del oficio.

Esa parte era cuadrar los números del mes. «Me gustaba encargarme de la Climatología, que por aquel entonces se hacía a mano, y solía cambiar los turnos para tener servicio los días que había que cerrar el mes», explicó.

Dicho de otro modo: se buscaba las guardias para estar presente cuando llegaba el papeleo.

Antes de Cáceres había pasado aproximadamente un año en el observatorio de Cuatro Vientos. Fue su primer destino al aprobar la oposición, con carácter provisional. Después vino el de Getafe, donde siguió hasta enero de 1995.

Quién le enseñó el oficio

En Cuatro Vientos coincidió unos meses con quien él llama su primer maestro. Era José Mestre, un apasionado de la climatología, según su descripción. Coincidieron hasta que aquel hombre se jubiló.

Años más tarde, Rodríguez Ballesteros tuvo como jefe al hijo de su maestro, Antonio Mestre. Lo sitúa, con la cautela de un «seguramente», entre los mejores años de su vida profesional.

Un librito en los noventa

Por aquellos años de observatorio se sentó a programar. De ahí salió un pequeño libro titulado El PC como herramienta de trabajo en los Observatorios. Se publicó durante su etapa en Cáceres, aunque había empezado a trabajar en él poco después de aprobar la oposición.

Según su relato, el texto era la guía de usuario de un programa. Lo había escrito él mismo para gestionar la observación y la climatología.

Aquel programa casero acabó teniendo descendencia dentro de la agencia. Fue el germen del llamado Programa Retiro. Ese, a su vez, es el antecesor de CLISSA y CLESCOM, los programas que AEMET daba por vigentes en 2018.

En enero de 1995 dejó la observación y pasó a programar a tiempo completo. Entró como Programador de 1.ª en la Sección de Sistemas Básicos del Centro Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha. En junio de 1999 recaló en el Servicio de Banco Nacional de Datos Climatológicos.

En ese servicio seguía trabajando cuando concedió la entrevista. En enero de aquel mismo 2018 había pasado a analista de sistemas.

Cuando se cerró el FTP

Hay un momento de su relato que reconocerá cualquiera que haya buscado datos oficiales. En 2012 se cerró el servidor FTP de AEMET. Llovieron las críticas en las redes sociales.

Él cuenta que le dolía mucho leerlas. Por eso empezó a poner algunos tuits. Con ellos daba a conocer los datos públicos que seguían estando disponibles.

En esa lista entraban la Guía resumida del Clima en España y los valores climatológicos normales de las estaciones principales de 1981-2010. También los valores normales de precipitación mensual de ese mismo periodo y los resúmenes diarios de las estaciones automáticas.

Entre esos enlaces había una paradoja, como él mismo subraya. La web del proyecto europeo ECAD, de la red de servicios meteorológicos EUMETNET, sí permitía descargar los datos diarios de las estaciones principales españolas. Son los mismos que AEMET le envía cada mes, y que entonces ya no se podían sacar de la propia agencia.

Los datos, uno por uno

Los mapas climatológicos que publica los hace con software escrito por él y con el programa SAGA. Los datos los tiene organizados en una base de datos Access. Venían de fuentes diversas y en formatos muy heterogéneos.

Eso obligaba a importarlos, como dice él, de forma artesanal. Ese trabajo se lo quitó el portal de datos abiertos de la agencia.

AEMET puso en marcha ese portal el 24 de noviembre de 2016. «La aparición de OpenData me ha facilitado enormemente la tarea de adquisición de datos al poder automatizar todo el proceso», afirma en la entrevista.

Aun así, dejó dos peticiones de mejora. Él usa casi en exclusiva el acceso para desarrolladores, el que permite llegar a los datos mediante programación, y ahí pedía más productos y más estaciones climatológicas disponibles.

La segunda petición mira al usuario de la calle. El acceso general, decía, quizás resulte algo complicado para personas con pocos conocimientos informáticos, y ese podría ser el principal punto a mejorar.

Menos estaciones de lluvia

La entrevista guarda un dato que explica por qué la lluvia es difícil de medir. España ha ido perdiendo estaciones que la miden. Las termopluviométricas, las que suelen llevar colaboradores, han disminuido enormemente desde los años noventa, según su relato.

«Hemos pasado de 5716 estaciones con datos de precipitación en 1976 a 3156 en este momento», dijo en 2018. Esa cifra incluye tanto las manuales como las automáticas.

Preguntado por si sigue haciendo falta gente que colabore tomando datos, no duda. La red de estaciones principales y automáticas le parece insuficiente para una geografía tan variada como la española. Lo nota sobre todo en la precipitación.

Lo que la máquina no ve

No lo plantea como nostalgia, sino como un problema de cobertura. Hablaba de las precipitaciones convectivas de aquel verano, las tormentas que descargan en una ladera y dejan seca la de al lado.

Ahí, afirma, «por muy densa que sea la red siempre va a resultar insuficiente». Lo plantea como un límite físico, no como una cuestión de presupuesto.

Sobre las olas de calor pide prudencia con las estadísticas. Los estudios de olas de calor y de olas de frío que hacen en AEMET arrancan en 1975. En su opinión, es «una serie demasiado corta aún para poder hacer una estadística».

Aquel verano, el de 2018, se saldó en España con una única ola de calor, entre el 1 y el 7 de agosto. Dejó más de 45 grados en puntos del suroeste y un máximo de 46,6 grados en El Granado, en Huelva.

Lo que sí vio en sus propios números fue una concentración. En un trabajo que presentó en Teruel en 2016 analizó 206 estaciones de AEMET. Según el estudio, publicado en el blog de la agencia, tomó los cincuenta años que van de 1966 a 2015.

Las efemérides de temperatura alta, de la máxima absoluta a las medias mensuales, se concentraban notablemente en el último quinquenio de esa serie. Es el que va de 2011 a 2015.

La entrevista está en el número 118 de El Observador, la revista de AEMET, de julio y agosto de 2018. La colección completa está en la página del boletín. El portal de datos abiertos se presentó en esta nota de la agencia y su estudio sobre efemérides de temperatura está en el blog de AEMET.

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