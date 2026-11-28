El 41,9 % de los hogares con menores que conocen el filtrado de contenidos y usan plataformas de vídeo tiene activada allí alguna opción de control parental. Hablamos de YouTube, TikTok o Twitch. La cifra sube desde el 35,5 % del año pasado.

Los datos los publicó ayer la CNMC, a partir de su Panel de Hogares. La encuesta es semestral y esta oleada se hizo en el segundo trimestre de 2026.

Dónde se activa más

El control parental está más extendido en las plataformas de intercambio de vídeo, con ese 41,9 %. Detrás van los servicios de vídeo bajo demanda, como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max, con un 39,5 %.

La televisión de pago se queda en el 25 %, uno de cada cuatro de esos hogares. En la televisión en abierto baja al 19,4 %, casi uno de cada cinco.

Frente a 2025, el control parental ganó terreno en los cuatro tipos de servicio. La mayor subida está en las plataformas de vídeo, que pasaron del 35,5 % al 41,9 %, algo más de seis puntos en un año.

Las otras tres suben menos. El vídeo bajo demanda venía del 35,7 %, la televisión de pago del 22,2 % y la televisión en abierto del 15,8 %.

A quién se refieren

Conviene fijarse en a quién se refieren esos porcentajes. El universo que usa la CNMC son los hogares con hijos menores, o que se hacen cargo de menores habitualmente. Tienen que conocer el filtrado de contenidos y, además, usar el servicio del que se habla en cada caso.

El dato general es otro. El 73,5 % de los hogares con niños o adolescentes a su cargo conocía la existencia de medios para bloquear o filtrar contenidos, y no todos los utilizaron.

La propia CNMC lo resume en el título de su nota: el uso aumentó entre los hogares con menores que conocen estas herramientas.

Qué preocupa según la edad

La CNMC también preguntó qué contenidos inquietan a las familias, y la respuesta cambia con la edad de los menores. En los hogares con niños de 0 a 6 años destacan dos: los contenidos que pueden generar miedo o angustia y los violentos.

Entre los 7 y los 11 años, los que más preocuparon fueron los contenidos violentos y los que muestran conductas peligrosas que los menores pueden imitar. De los 12 a los 15, esas conductas imitables y los contenidos de naturaleza sexual.

En los hogares con adolescentes de 16 y 17 años vuelven a aparecer las conductas peligrosas imitables. Con ellas, los contenidos relacionados con el consumo de alcohol, tabaco o drogas. La preocupación por determinados contenidos disminuye a medida que los menores crecen.

Los horarios de protección

La encuesta pregunta también por los horarios de protección al menor, un mecanismo que no depende de ningún menú de ajustes.

Según el panel, el 84,6 % de los hogares con menores conocía ese mecanismo. Es más alto que el 73,5 % que conocía los medios para bloquear o filtrar contenidos.

Cómo se reclama

Las quejas son otra historia. Solo uno de cada cinco hogares con menores sabía cómo reclamar: el 19,5 %, en este caso sobre contenidos dirigidos a niños o adolescentes.

Y de los que sabían, apenas el 7,7 % llegó a presentar una queja. Ese 7,7 % se cuenta solo entre quienes conocían el procedimiento, no sobre todos los hogares con menores.

La CNMC recuerda que tiene un canal abierto para eso. Es un formulario para denunciar contenidos audiovisuales. Cualquier persona física o jurídica puede quejarse allí de programas o anuncios de ámbito nacional.

De dónde salen los datos

El Panel de Hogares es una encuesta a hogares e individuos con periodicidad semestral. La CNMC recoge la información directamente de los ciudadanos y analiza también sus facturas de servicios.

Esta oleada incluyó 6.009 hogares y 8.853 personas, y se hizo durante el segundo trimestre de 2026. El estudio es multisectorial y cubre telecomunicaciones, audiovisual, energía, servicios postales y transporte, entre otros mercados.

La propia comisión lo presenta como su vía para conocer los hábitos y la experiencia de los consumidores en los mercados que supervisa. De ahí salen también las cifras de televisión, telefonía o internet que publica cada semestre.

La información procede de la nota de la CNMC del 27 de noviembre de 2026. Las series completas están en los datos del Panel de Hogares.

Crédito de la imagen: CNMC.