Por décadas, quien coronaba el pico de la montaña Veleta en Sierra Nevada se topaba con algo que no encajaba en el paisaje: una caseta de madera, corcho y aluminio colgada sobre el abismo. Muchos aventureros la tomaban por un refugio. En realidad, aquel pequeño edificio era un laboratorio geofísico de la Universidad de Granada, y su silueta formaba ya parte de la cumbre.

La construcción respondía a una ambición científica poco común en la España de aquellos años: trabajar a casi 3.400 metros de altitud, en un lugar sin apenas comparación. No obstante, su historia ha llegado a un punto de no retorno este mes de noviembre y, consecuentemente, la imagen de una de las cimas más conocidas de la península está a punto de cambiar para siempre.

¿Por qué derriban el laboratorio geofísico del Veleta tras 65 años en la cumbre?

Los trabajos de demolición comenzaron a finales de noviembre de 2026 y suponen la desaparición de la última edificación que quedaba en la cima del Veleta.

Así lo anunció la Junta de Andalucía en un comunicado de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que firmó un convenio con la Universidad de Granada y con Cetursa, la empresa que gestiona la estación de esquí.

Según afirma el comunicado oficial, el motivo es meramente paisajístico. Cabe señalar en la misma línea que el derribo forma parte del proyecto de restauración ambiental de las altas cumbres de Sierra Nevada, iniciado en 2001, y cumple lo que ya preveía el Plan Rector de Uso y Gestión del parque nacional aprobado en 2011.

En concreto, su apartado 6.1.3.4 incluye la recuperación paisajística de la cumbre del Veleta entre las actuaciones necesarias para conservar el patrimonio y el paisaje.

Y vaya que el proceso ha sido largo. Entre 2020 y 2025 se retiraron las antenas y repetidores instalados sobre el edificio, que se trasladaron a uno de los remontes de la estación.

Después, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico concluyó que no había motivos para catalogar el inmueble, y el último trámite pendiente fue la licencia municipal del Ayuntamiento de Capileira.

Hoy, las obras corren a cargo del personal del Parque Nacional. Por la dificultad del terreno, los escombros bajan por una cinta transportadora hasta un camión aparcado en la antigua carretera del Veleta, durante décadas considerada la vía asfaltada más alta de Europa.

El objetivo del equipo es terminar la limpieza de la cumbre antes de que lleguen las primeras nevadas del invierno.

Así era el laboratorio geofísico que la Universidad de Granada levantó en 1961

La idea nació a mediados de los años cincuenta, cuando la universidad granadina propuso crear un centro de investigación en las alturas de Sierra Nevada. El entonces Ministerio de Educación Nacional dio su aprobación en 1956, aunque las obras no arrancaron hasta el verano de 1961.

Duraron unos tres meses y siguieron el proyecto del arquitecto Miguel Olmedo, que situó el edificio en el extremo noreste de la cumbre, junto a la arista del Tajo.

¿El resultado? Una construcción de unos 50 metros cuadrados, con armazón metálico recubierto de tablones de madera y planchas de corcho y aluminio. Por dentro tenía tres habitaciones y una cocina. Costó cerca de siete millones de pesetas (una cifra considerable para la época) y se inauguró el 26 de octubre de 1961, siendo rector Emilio Muñoz Fernández.

Entre 1961 y 1980, el laboratorio acogió estudios de meteorología, astrofísica y, sobre todo, de la ionosfera, la capa de la atmósfera con partículas cargadas eléctricamente que permite que las ondas de radio reboten y viajen largas distancias.

Cuando los equipos quedaron obsoletos, la investigación se trasladó al observatorio del Mojón del Trigo, también en Sierra Nevada, y el edificio quedó como soporte de antenas.

Pese a que se le conocía popularmente como el refugio-laboratorio, la caseta nunca formó parte de la red de refugios de montaña ni estuvo abierta al público. Era una instalación privada de la universidad, que solo la utilizaba como cobijo durante algunas travesías y actividades organizadas por la propia institución.

¿Y qué es lo que quedará en la cima del cuarto pico más alto de España?

Con sus 3.396 metros (algunas mediciones elevan la cifra a 3.398), el Veleta es la cuarta cumbre más alta de España, solo por detrás del Teide, el Mulhacén y el Aneto. Tras el derribo, en su cima solo permanecerá el vértice geodésico, un cilindro de cemento que marca su posición exacta.

En este marco, también se ha estudiado conservar una pequeña losa para los anclajes de los rescates de la Guardia Civil y una placa que recuerde el laboratorio.

Por su parte, el director del Espacio Natural Sierra Nevada, Francisco Muñoz, resumió así el alcance de la obra: «Hacemos historia y cumplimos nuestra normativa de renaturalizar las cumbres».

Mientras tanto, el alcalde de Capileira, José Castro, también dio su apoyo al derribo: «Si la Universidad no lo utiliza, no tiene mucho sentido que siga ahí».

Finalmente, la cumbre despejada servirá además para otro proyecto. La Junta prevé crear en la cima del Veleta, a unos 3.350 metros, una segunda población de la amapola del Mulhacén, una flor que ya creció allí en el pasado y de la que hoy sobreviven menos de 2.000 ejemplares en toda Sierra Nevada.