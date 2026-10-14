Máxima preocupación entre los zoólogos: la sequía de 2 km de un río en Granada provoca la muerte de cientos de peces amenazados e incluso en peligro crítico de extinción

El último tramo del río Guadalfeo, entre Lobres y Salobreña, se ha quedado casi sin agua, y cientos de peces han muerto atrapados en charcas aisladas. El Ayuntamiento de Salobreña ha pedido a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Granada una intervención urgente.

Entre los peces afectados están la anguila europea y el cacho, dos especies amenazadas que el propio Ayuntamiento intentaba recuperar en esta zona con un programa municipal. Varios voluntarios han rescatado los ejemplares que seguían vivos.

Cientos de peces muertos en Granada al secarse el río Guadalfeo entre Lobres y Salobreña

El cauce seco arranca en el azud del Vínculo, en Lobres, y llega hasta la desembocadura, en Salobreña. José Antonio Martínez Romera, coordinador andaluz de Ecologistas en Acción, ha contado que «apenas llegaba un hilo de agua hasta la alcoholera de Lobres» y que el río seguía seco hasta por debajo de la carretera nacional.

La Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas del Sur (ACPES) ha explicado que uno de sus socios ha rescatado 28 anguilas vivas. Ese mismo voluntario ha encontrado muchas más muertas en el cauce, junto a cientos de cachos sin vida. Según la asociación, el caudal estaba por debajo del mínimo que necesitan los peces y la vegetación.

Otro colectivo, Ecologistas-Guadalfeo Costa de Granada, ha grabado vídeos con la fecha y las coordenadas de cada punto. Sus miembros han llevado los peces rescatados a otra zona del río con agua, aunque algunos estaban ya demasiado débiles para sobrevivir. La asociación Buxus recuerda que la falta de caudal perjudica también a anfibios e invertebrados acuáticos.

Por qué la anguila y el cacho son especies amenazadas

La anguila europea (Anguilla anguilla) figura desde 2008 en peligro crítico de extinción en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Nace en el mar de los Sargazos, en el Atlántico norte, y tarda unos dos años en llegar como angula a las costas europeas.

El cacho (Squalius pyrenaicus), en cambio, sólo vive en la península ibérica. El Ministerio para la Transición Ecológica lo considera vulnerable en la cuenca del Guadalfeo y cita entre sus amenazas las presas, los vertidos, las especies invasoras y la extracción de agua.

El Ayuntamiento lleva varios años con el proyecto Custodia de los Ríos, que dedica espacios de este tramo a la reproducción de especies amenazadas, entre ellas la anguila.

Conviene recordar que el declive de la anguila europea viene de antes de esta sequía. Según un estudio de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la llegada de angulas a Europa cayó cerca de un 95 % en los años ochenta, y desde entonces la población no se ha recuperado.

Así explican la Junta y los ecologistas la falta de agua en el Guadalfeo

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha explicado que el río ha llevado durante semanas más agua de lo habitual por unas reparaciones en el azud de Vélez. Al terminarlas, ha vuelto a soltar el caudal ecológico, el mínimo que la normativa obliga a dejar en el cauce, fijado allí en 250 litros por segundo para septiembre.

Con la sequía, casi toda esa agua se filtra en el terreno antes de llegar al mar, como al regar una maceta con la tierra muy seca. La Junta añade que en otros periodos anteriores a 2026 el río tampoco alcanzó la desembocadura.

Por su parte, Los colectivos ecologistas ofrecen otra explicación. Ecologistas-Guadalfeo Costa de Granada sostiene que los embalses de Rules y Béznar están casi llenos, y ACPES relaciona la falta de agua con el consumo del riego agrícola.

Para aliviar la situación, la Junta ha liberado otros 100 litros por segundo desde la presa de Rules. La Consejería asegura que esa suelta no recortará el agua de abastecimiento ni la de riego.