Leon Smith, seleccionador inglés durante 16 años que cuelga la capitanía este sábado, aconsejó a Arthur Fery salir con valentía a jugar contra Alcaraz. «Asume riesgos, ejecuta tus golpes y complicas a Carlos», le dijo. ¿Qué le iba a decir? Y ahí que salió Fery, convencido de sus posibilidades. Lo que Fery y Smith no contaban, o tal vez sí, pero era inevitable, fue el tenis de Alcaraz. Variado, potente, exquisito… Va a ser persona non grata en Reino Unido. Imposible (6-2, 6-1) para Fery, que no le queda otra que esbozar una sonrisa de resignación.

España se posa sobre la base que todos auguraban, la final. Es más fácil conseguirlo cuando Alcaraz está en el equipo. Mucho más sencillo, incluso aunque vaya ataviado con tantas protecciones como molestias musculares sufre. Estabilizador rotuliano en una pierna, muslera en la otra y malla compresora en el brazo. No importa. Un poco de Alcaraz es un mundo para el resto de tenistas. Que le pregunten a Fery, que llegó a Bolonia como número uno británico y ahora no conoce ni la salida.

Quedó desorientado por la derecha supersónica de Alcaraz, vaya derechica tiene. Cruzada, paralela y cómo la quieran. Fery apenas acababa de entrar en el partido cuando ya tenía dos breaks en contra y el set prácticamente entregado. Fue cuando Alcaraz sufrió su primera y única rotura del partido. Sonó a ‘vamos a dejar que tenga una anécdota para contar en Navidad’. Volvió a romper al siguiente juego para abrochar el set. Smith miraba a Fery y asentía. Con poca convicción, pero asentía. ¿Qué iba a hacer?

No quedaba otra que seguir, por más que la pared a derribar fuera un muro. Alcaraz andaba rápido de piernas, suelto de muñeca y agresivo de actitud. Así es imposible para cualquier terrícola. La segunda manga fue todavía más monólogo. Alcaraz, Alcaraz y de nuevo Alcaraz. De derecha, de revés, al saque, al resto, con dejadas… Mal día para llamarse Arthur Fery, que sacó la bandera blanca de la rendición. O la sacaba o se la iba a sacar Alcaraz a derechazos. La Armada sigue invencible y ya está en la final con Italia. Finalissima con v de vendetta.

«Es algo increíble. Estoy muy feliz y muy orgulloso de haberle dado ese punto a España, de haber contribuido a clasificar a España para la final. Es la segunda final consecutiva para nosotros y será mi primera final de la Copa Davis. Haré todo lo que sea necesario para ganar. Es algo que llevo persiguiendo desde hace mucho tiempo. Es el último esfuerzo, el último día de toda la temporada. Así que estoy muy feliz. Lo haré por España, por mis compañeros y por todos los que nos siguen desde casa, así como por todos los que han venido al estadio a apoyarnos», dijo Alcaraz.