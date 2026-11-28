Alberto Abalde llegaba el viernes al hotel de concentración de España en Santiago de Compostela. El alero del Real Madrid es una de las víctimas del calendario del baloncesto europeo que obliga a los jugadores a tener que elegir entre club o selección. Junto al gallego, se incorporaron Jaime Pradilla, compañero suyo en el equipo blanco, y Santi Yusta, de Anadolu Efes. Los tres venían de disputar su compromiso de Euroliga el miércoles, ni 24 horas antes de que el combinado de nuestro país jugase y ganase un partido trascendental contra Montenegro en Podgorica.

Ninguno de ellos pudo estar ayudando a la selección y este sábado, a las puertas del España-Grecia (18:00 horas), clave por la clasificación al Mundial de Qatar 2027, Abalde ha demandado en voz alta que FIBA y Euroliga alcancen «acuerdos» para velar por la salud de los protagonistas. «Es complicado, se dan situaciones en muchas selecciones por un problema de organización entre las ligas que paran, las que no paran, las ventanas. Es todo un poco un lío y nosotros estamos un poco en medio, nuestra salud está en medio», dijo el jugador del Real Madrid a los medios en el Fontes do Sar tras el entrenamiento de los de Chus Mateo.

«El desgaste es brutal, pero para nosotros representar a la selección es muy importante, llevarla al Mundial también. Hay que hacer un esfuerzo mental y físico. Los del primer día ya lo hicieron y ahora nosotros tenemos que adaptarnos a todo, al equipo, para ayudar cuanto antes. Y es un poco complicado», añadió Abalde, que puso el foco en los organismos que rigen el basket europeo.

📹 El de mañana no es un partido más para Alberto Abalde 🤗 🎙️ «Jugar en Santiago de Compostela es 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳» #LaFamilia #SomosEquipo https://t.co/VGJnpaFtg5 — Baloncesto España (@BaloncestoESP) November 28, 2026

«Todo esto es un poco lío para los jugadores, para la salud, para el espectador, que no sabe bien lo que está viendo, para lo que vale ese partido que tienes en la tele. Tienen que llegar a acuerdos, tienen que tener en cuenta a los jugadores. Somos protagonistas de esto. La gente paga una entrada para ver a los jugadores y tienen que estar sanos. Tenemos que estar lo mejor posible y hacer un esfuerzo porque esto es muy importante para la selección», explicó el gallego, que este domingo volverá a vestir la camiseta de la selección española más de un año después.

Abalde, un regreso esperado

Abalde también habló sobre su esperado regreso tras perderse el pasado Eurobasket por lesión: «Es un partido muy especial jugar en Santiago (él es de Ferrol y se crió en Vigo). Tengo a la familia en la grada. Es un partido muy bonito. Es un partido importante para el equipo y la afición de Santiago nos va a ayudar mucho. Es un partido decisivo para la clasificación ante un gran equipo que viene después de una derrota. Viene jugándosela, será un partido complicado, muy duro. Debemos estar preparados para un partido largo. Es un partido clave para nosotros».