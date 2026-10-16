La AEMET confirma la llegada de una DANA a España y avisa: 48 horas de lluvias torrenciales a partir del domingo

España se prepara para un cambio brusco del tiempo después de varios días marcados por el sol y las temperaturas inusualmente altas para octubre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de la llegada de una DANA que favorecerá un episodio de lluvias intensas y persistentes a partir del sábado 17, con especial incidencia durante el domingo 18 y el lunes 19. Las precipitaciones más importantes podrían concentrarse en el área mediterránea y Baleares, donde existe riesgo de inundaciones locales y crecidas repentinas.

Las zonas con mayor riesgo de lluvias torrenciales

Según la información publicada por la AEMET, las áreas que podrían registrar los mayores acumulados son el este de Cataluña, el entorno del cabo de La Nao, los litorales de Alicante y Murcia, la Costa del Sol y las islas Pitiusas, que incluyen Ibiza y Formentera. En estos puntos, las precipitaciones podrían ser localmente muy fuertes, persistentes e incluso torrenciales, aunque la distribución exacta todavía presenta incertidumbre.

La agencia meteorológica contempla acumulaciones de entre 150 y 250 litros por metro cuadrado en algunas zonas a lo largo del episodio, sin descartar registros superiores en lugares especialmente favorables para las lluvias. Estas cantidades no se esperan de forma generalizada en todo el territorio, sino que dependerán de la evolución de la DANA y de la interacción entre los vientos y la humedad mediterránea.

Domingo y lunes, las jornadas más adversas

El sábado 17 marcará el inicio del cambio meteorológico, con chubascos y tormentas en distintos puntos de la península. Las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde en el este de Cataluña y extenderse hacia Baleares y la fachada mediterránea. Al mismo tiempo, la entrada de aire más frío provocará un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente notable en algunas zonas del noroeste.

El domingo 18 y el lunes 19 serán, según el escenario previsto por la AEMET, los días más complicados. Los chubascos podrían afectar a buena parte de la mitad suroriental peninsular y alcanzar mayor intensidad en los litorales y prelitorales mediterráneos. El lunes, los acumulados más importantes podrían continuar en el entorno del cabo de La Nao y la Costa del Sol, además de extenderse a zonas de Cataluña y Baleares.

Riesgo de inundaciones y bajada de temperaturas

Protección Civil ha advertido de la posibilidad de inundaciones locales en zonas bajas y crecidas repentinas en arroyos y ramblas. Por ello, recomienda mantenerse informado mediante los avisos oficiales, evitar atravesar zonas inundadas y no estacionar vehículos en cauces o áreas susceptibles de anegarse. La intensidad de las precipitaciones puede cambiar en función de la evolución del episodio.

La previsión apunta a que la inestabilidad comenzará a disminuir a partir del martes 20, aunque podrían persistir precipitaciones en algunas zonas del litoral mediterráneo. La AEMET insiste en que todavía existe incertidumbre sobre la posición final de la DANA y las áreas más afectadas.