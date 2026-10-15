Jorge Rey y la AEMET coinciden: media España en alerta por lluvias devastadoras y «jornadas de peligro»

España se prepara para un cambio brusco del tiempo después de varios días de temperaturas inusualmente altas para octubre. La llegada de aire frío y la posible formación de una depresión aislada en niveles altos (DANA) aumentarán la inestabilidad a partir del sábado 17, con especial atención a Baleares y al litoral mediterráneo. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como Jorge Rey apuntan a un fin de semana de puente del Pilar marcado por las lluvias y las tormentas, aunque todavía existen dudas sobre dónde se concentrarán las precipitaciones más intensas.

La AEMET advierte de lluvias intensas y persistentes

La AEMET ha publicado que advierte de un episodio de precipitaciones que podría comenzar el sábado y prolongarse durante el domingo 18 de octubre. La formación de una DANA al norte de la península, junto con la entrada de vientos húmedos del Mediterráneo, favorecería la aparición de chubascos y tormentas, especialmente en las zonas litorales y prelitorales mediterráneas y en Baleares.

La agencia también contempla precipitaciones en otros puntos del interior peninsular y del Cantábrico. Además, el cambio de masa de aire provocará un descenso generalizado de las temperaturas, que será más acusado en algunas zonas durante el fin de semana.

Jorge Rey señala Baleares y Cataluña

El divulgador meteorológico Jorge Rey también ha advertido de la inestabilidad que podría afectar a España durante los próximos días. En su última previsión, sitúa a las Baleares entre las zonas que requieren especial atención el domingo y habla de la posibilidad de tormentas fuertes. También menciona puntos de Cataluña y el área cantábrica, además de otras zonas mediterráneas.

Jorge Rey ha señalado que los modelos todavía pueden cambiar y que será necesario esperar a nuevas actualizaciones para precisar el alcance del episodio. Sus pronósticos se basan, entre otros elementos, en las cabañuelas, un método tradicional que no cuenta con validación científica equivalente a los modelos meteorológicos modernos. Por eso, para conocer el riesgo concreto en cada localidad, la referencia principal deben ser las previsiones y los avisos oficiales de la AEMET.

¿Hay alerta en media España?

Las próximas actualizaciones serán determinantes para conocer si se activan avisos por lluvia o tormentas y en qué territorios. Ante precipitaciones intensas, las autoridades recomiendan evitar barrancos y cauces, no atravesar zonas inundadas y consultar los canales oficiales antes de viajar. El escenario apunta a un fin de semana otoñal e inestable, pero la intensidad y la distribución final de las lluvias todavía están por concretar.