Jorge Rey avisa del tiempo para el puente del Pilar: lluvias, tormentas y un giro de las temperaturas en España

El puente del Pilar estará marcado por los contrastes meteorológicos en España. Jorge Rey ha adelantado su pronóstico para los próximos días y apunta a nuevas lluvias y tormentas en diferentes puntos de la península, especialmente durante el comienzo del puente. Mientras tanto, la AEMET también contempla un escenario inestable, aunque sus predicciones muestran que la situación puede cambiar y que todavía existe incertidumbre para algunas zonas de cara al lunes 12 de octubre.

Jorge Rey mira al puente

El joven burgalés ha señalado que la situación meteorológica podría complicarse de nuevo coincidiendo con el puente de la Hispanidad. Según su previsión, los primeros días estarán marcados por chubascos tormentosos que avanzarían desde el oeste hacia otras zonas de la península, con especial atención al área mediterránea.

Su pronóstico apunta además a un escenario diferente según el territorio. Mientras el Levante podría afrontar jornadas tormentosas, el norte peninsular tendría un ambiente más fresco y lluvioso. Para el lunes 12, Jorge Rey contempla la llegada de una masa de aire de origen africano que favorecería un repunte de las temperaturas, especialmente en el este, aunque podrían persistir algunas tormentas.

Hasta 100 litros en algunas zonas

La previsión de Jorge Rey también pone el foco en el sur de la península y Melilla, donde apunta a acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en algunos episodios. El joven señala que las precipitaciones irían perdiendo intensidad progresivamente, aunque el riesgo de tormentas continuaría presente en determinados puntos.

Este escenario llega después de un comienzo de octubre especialmente complicado en varias zonas españolas. La AEMET llegó a activar avisos importantes por lluvias y tormentas durante los primeros días del mes, con acumulaciones superiores a 100 litros por metro cuadrado en doce horas en algunos puntos del Ampurdán. Protección Civil también alertó del riesgo de inundaciones súbitas asociado a las precipitaciones intensas.

¿Qué dice la AEMET?

La previsión oficial dibuja un panorama algo más matizado. La AEMET contempla lluvias y chubascos en distintas zonas durante los días previos al puente del Pilar, aunque la incertidumbre aumenta cuanto más se avanza hacia el lunes. Para el puente, las últimas previsiones apuntan a una reducción progresiva de las tormentas y a un descenso de las temperaturas en buena parte del país.

Además, la predicción mensual de la AEMET mantiene para octubre un escenario en el que las temperaturas tienen una probabilidad elevada de situarse por encima de la media en España. Para las precipitaciones, la agencia señala una mayor probabilidad de un trimestre húmedo en algunas zonas del noroeste y centro peninsular.