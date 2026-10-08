Nueva alerta amarilla en la Comunidad Valenciana: aviso por «rachas muy fuertes de viento»

La AEMET ha puesto en alerta a la Comunidad Valenciana por viento en este jueves 8 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado un aviso amarillo por las fuertes rachas que se producirán durante la jornada en el litoral de la provincia de Castellón. También se ha confirmado un descenso de las temperaturas máximas y mínimas en el Mediterráneo, salvo en el sur de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta por viento y las temperaturas a la baja en la Comunidad Valenciana.

Todo hace indicar que las lluvias no aparecerán por la Comunidad Valenciana durante este jueves 8 de octubre, pero para este día la AEMET ha confirmado una nueva alerta y será por viento. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado para la jornada «rachas muy fuertes de viento del noroeste en la mitad norte de Castellón» que se sucederán entre las 08:00 horas y las 23:59 horas donde se esperan rachas de viento de 80 km/h en el litoral y el interior norte de Castellón. «Intervalos nubosos, tendiendo a cielo poco nuboso. Temperaturas en descenso. Viento del noroeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en la mitad norte», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia donde las mínimas caerán hasta los 6 ºC en el interior, en la localidad de Morella.

La AEMET ha confirmado un descenso de las máximas y mínimas también en la provincia de Valencia, que hará que los termómetros bajen hasta los 9 ºC en la ciudad de Requena. En la Comunidad Valenciana la máxima será de 26 ºC y la mínima de 15 grados. En Alicante las temperaturas seguirán siendo más veraniegas y las máximas serán de 28 ºC en Elche u Orihuela.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 8 de octubre es la siguiente:

Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en Alicante por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso, salvo en el sur de Alicante, donde no habrá cambios significativos. Viento del noroeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el norte de Castellón; en el resto se espera viento con predominio del noroeste y oeste, rolando a este y sureste en el litoral en horas centrales.