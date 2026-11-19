Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Consulta las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves en Madrid
Desvelado el truco para ahorrarse hasta 40 céntimos por litro en gasolina
El mejor truco para ahorrar en gasolina existe y es este
Hoy es jueves y el fin de semana llega con plan en Madrid: el sábado 21 se encienden las luces de Navidad con el acto oficial en la plaza de Cibeles, y con él arranca la temporada de paseos por el centro, compras y planes en familia. Quien prefiera adelantarse y no dejar el depósito para el viernes debería saber cuál es el precio de la gasolina hoy 19 de noviembre en Madrid y dónde está más barato el litro.
Y para obtener resultados fiables, nada como consultar los datos que las gasolineras reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Toma nota entonces, porque repasamos cuáles son las gasolineras más económicas de Madrid a primera hora de este jueves.
Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Si quieres saber cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid hoy jueves, aquí las tienes:
Gasolina 95
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.319 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.339 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.345 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.349 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.349 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.349 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.349 €/l.
- Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.349 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.359 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.359 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.359 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.359 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.449 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.499 €/l.
- Galp. Collado Villalba. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.637 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.645 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.645 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.649 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.679 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.679 €/l.
- BP Villalbilla. Villalbilla. Carretera Alcalá-Villar del Olmo, M-204, km 39. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.689 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.689 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.689 €/l.
- BP E.S. La Pocilla Galapagar. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.694 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa. Majadahonda. Carretera M-516, km 0,1. Precio: 1.699 €/l.
- Repsol Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.699 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.589 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.605 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.619 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.619 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Avenida de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.619 €/l.
Con estos listados ya sabemos dónde repostar para ahorrar hoy jueves. Pero si quieres hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y consultar datos actualizados, viendo además los resultados en forma de mapa, como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: