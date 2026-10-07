Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa de lluvias, tormentas y granizo

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana para este miércoles 7 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre las lluvias, tormentas e incluso granizo durante las primeras horas y también ha avisado de que «por la tarde serán probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el tercio norte». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

Las lluvias volverán a ser protagonistas este miércoles 7 de octubre en la Comunidad Valenciana, que el viernes 9 de octubre celebrará el festivo por la celebración de la Generalitat. De momento, para la jornada de hoy la AEMET ha decretado una alerta amarilla por lluvias que se sucederán durante la madrugada y hasta las primeras horas de la mañana en Alicante, Valencia y el litoral de Castellón. En estas zonas se espera una precipitación acumulada de 20 mm en una hora que puede ir acompañada de granizo.

«Probables chubascos y tormentas localmente fuertes a primeras horas», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en su página web, donde también avisa de que «por la tarde serán probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el tercio norte». Así que durante las primeras horas del día las lluvias irán desapareciendo y marchándose hasta el norte de la comunidad.

La AEMET también ha avisado de temperaturas mínimas a la baja, llegando hasta los 11 ºC en Morella, en el interior de Castellón. En Valencia, los termómetros bajarán hasta los 13 grados en la localidad de Requena y en la capital de la Comunidad Valenciana las máximas llegarán hasta los 28 ºC. En Alicante se llegará hasta los 31 ºC de máxima en la capital.

Alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 7 de octubre es la siguiente:

Cielo nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Probables chubascos y tormentas localmente fuertes a primeras horas; por la tarde serán probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el tercio norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y en el litoral de Alicante.