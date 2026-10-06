Sánchez prepara un desembarco de cargos en la Comunidad Valenciana para reforzar sus candidaturas

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, prepara un desembarco de cargos públicos y orgánicos en la Comunidad Valenciana para formar parte de las candidaturas socialistas al Congreso e impulsar el voto hacia esas listas. Al caso, ya relatado de Óscar Puente en Alicante, se suman la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, en Valencia. Así como la incorporación de la actual alta comisionada del gobierno para la reconstrucción tras la DANA, Zulima Pérez.

Hasta el propio Ximo Puig, ex presidente de la Generalitat Valenciana, y aún no descartado para las listas porque sigue siendo el socialista con mayor grado de conocimiento en el territorio después de Pedro Sánchez, puede incorporarse a la campaña. Porque lo que Sánchez necesita en esta cita electoral de sus cargos públicos y orgánicos es que aporten lo que el PSOE ahora no tiene: votos. También tendrán una participación activa la actual secretaria general y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La movilización de todos estos cargos tiene por objeto que aporten los votos suficientes, no ya para crecer en escaños o rascarle algún asiento en el Congreso, sino para evitar que el PP amplíe su ventaja en número de diputados en la Comunidad Valenciana. Un hecho que está a punto de producirse en Alicante.

Rebeca Torró ya ostentó el segundo puesto de la lista del PSPV por la provincia de Valencia en las autonómicas de 2023, solo precedida del entonces candidato a la Generalitat, Ximo Puig, y justo por delante de Arcadi España, que en aquel entonces estaba considerado como el delfín del citado Ximo Puig. Si Rebeca Torró se suma a la lista de Valencia y no acompaña a Sánchez en Madrid, será para liderarla, como ocurrió con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, como ahora Rebeca Torró, en las listas de Navarra en 2023.

Rebeca Torró está al frente de la coordinación de la campaña electoral. De ese equipo forma parte también Pilar Bernabé, en el área de Igualdad. Esta última, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, que atraviesa momentos complicados tras los disturbios en la manifestación de la vivienda del pasado sábado en Valencia. Pilar Bernabé es la candidata del PSOE para el Ayuntamiento de Valencia.

Arcadi España era el llamado a suceder a Ximo Puig en el transcurso de una tercera legislatura que nunca se dio porque aquellos comicios los ganó el PP. De hecho, fue la propia Rebeca Torró quien asumió tras las elecciones la portavocía del grupo socialista en las Cortes Valencianas, con Arcadi España como portavoz adjunto y con Ximo Puig como presidente del citado grupo.

Ahora, sin embargo, es Arcadi España quien goza de un mayor grado de conocimiento en la Comunidad Valenciana. Un hecho que se ha producido después de que Pedro Sánchez lo convirtiera en ministro de Hacienda y le encargara la negociación para la reforma de la financiación autonómica, en la que no ha conseguido convencer a las autonomías del PP. Y, también, después de su paso por el Ministerio de Administraciones Públicas, con constantes viajes a Valencia tras la DANA, pero con poca visibilidad.

En cuanto a Ximo Puig, el ex presidente socialista nunca ha terminado de irse de la Comunidad Valenciana, a pesar de haber sido designado embajador de España ante la OCDE. Y Ferraz valora la aportación que puede realizar en una autonomía en la que la actual candidata socialista, Diana Morant, no ha despegado; el proyecto tampoco y el PP sigue subiendo en las encuestas, mientras que el PSOE va a la baja.

No está descartada la incorporación de algún miembro del actual grupo socialista en las Cortes Valencianas. Pero el adelanto electoral ha diluido en parte esa posibilidad.

La opción de que Diana Morant forme parte de esa lista al Congreso no parece viable. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades tiene su vista puesta en las autonómicas. Pero, además, si el PP vence en las elecciones al Congreso en Valencia, la imagen de Diana Morant será la de una derrota ante el PP sin haber tenido enfrente al candidato de los populares a presidir la Generalitat Valenciana.

Hay que recordar que en las elecciones de julio de 2023, los números 1 y 2 del PSOE por la provincia de Valencia fueron Diana Morant y José Luis Ábalos, por este mismo orden.