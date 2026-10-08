Jorge Rey advierte del tiempo del puente del Pilar: anticiclón en España y tormentas concentradas en estas zonas

El puente del Pilar llega este año con un escenario meteorológico que empieza a definirse después de varios días de lluvias y tormentas en distintos puntos de España. Jorge Rey apunta a la llegada de las altas presiones, que favorecerían una progresiva estabilización del tiempo, aunque no desaparecería por completo la inestabilidad. El viernes 9 de octubre sería la jornada más complicada en determinadas zonas del sur, mientras que el lunes 12 se presenta, en principio, con un ambiente más estable en buena parte del país.

Las altas presiones ganan terreno

Según el pronóstico difundido por Jorge Rey, un centro de altas presiones se instalará sobre España durante los próximos días y favorecerá una mejoría generalizada. El joven señala que, después de las tormentas que todavía afectan a algunas zonas, la inestabilidad irá quedando más acotada. No obstante, el sur peninsular y algunos territorios concretos seguirán bajo vigilancia por la posibilidad de precipitaciones.

La evolución coincide parcialmente con otros escenarios meteorológicos publicados para estas fechas. Expertos prevén que una nueva DANA se sitúe entre el golfo de Cádiz y Canarias y posteriormente avance hacia el norte de África, dejando efectos indirectos sobre algunas zonas de España. La mayor parte del territorio tendría un tiempo más estable, aunque Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla y algunos puntos del Mediterráneo podrían registrar chubascos.

El viernes será el día más inestable

La jornada del viernes 9 de octubre, coincidiendo con el inicio del puente para muchos viajeros, concentra buena parte de la atención. Jorge Rey señala especialmente a Málaga, Granada, Almería y Cádiz como zonas donde podrían producirse tormentas, además de situar a Melilla entre los territorios con mayor posibilidad de precipitaciones. En su pronóstico llega a contemplar acumulaciones importantes en la ciudad autónoma, aunque estas cantidades deben interpretarse como una estimación de su predicción y no como un aviso oficial.

Los modelos meteorológicos convencionales también contemplan precipitaciones en el sur. El tiempo para el puente apunta a chubascos y tormentas en Andalucía, Ceuta y Melilla durante el viernes, mientras que Canarias podría registrar precipitaciones más persistentes y localmente fuertes. Para el sábado 10, la inestabilidad continuaría especialmente en Canarias y en puntos del litoral andaluz, aunque con tendencia a disminuir posteriormente.

¿Y qué ocurrirá el Día del Pilar?

La previsión mejora conforme avance el puente. Para el lunes 12 de octubre, los modelos consultados apuntan a un panorama mayormente estable, con la DANA ya alejada sobre el norte de África y el avance de las altas presiones sobre la península. Aun así, podrían aparecer chubascos débiles y aislados en Baleares y algunos puntos del sureste, como Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Granada.

Las temperaturas también tenderían a recuperarse después del descenso registrado durante estos días. En buena parte de España podrían alcanzarse valores de entre 20 y 25 grados, mientras que algunas zonas del suroeste podrían acercarse a los 28 o 29 grados. La AEMET, por su parte, mantiene la cautela habitual ante una predicción a varios días.

Un puente con diferencias por zonas

Por lo tanto, el escenario que se dibuja para el puente del Pilar no es el de un temporal generalizado, sino el de una mejoría progresiva con focos concretos de inestabilidad. El viernes será previsiblemente la jornada que más atención requiera en el sur, mientras que durante el sábado y el domingo las precipitaciones tenderían a quedar más restringidas. El lunes, Día del Pilar, la situación sería más estable en la mayor parte del territorio.

Conviene recordar que las predicciones de Jorge Rey se basan en las cabañuelas, un método tradicional que no tiene respaldo científico como sistema de predicción meteorológica. La AEMET, en cambio, utiliza observaciones y modelos numéricos para elaborar sus pronósticos. Por ello, las coincidencias puntuales entre ambos escenarios no significan que tengan el mismo fundamento científico y será necesario seguir las actualizaciones oficiales antes de viajar.