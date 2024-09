Las cabañuelas son el método infalible que usa Jorge Rey para realizar sus predicciones del tiempo. Conocimos a este adolescente cuando estaba cursando la ESO y nos advirtió desde sus redes sociales de la llegada de Filomena. Los meteorólogos sabían que sería un episodio excepcional, pero ninguno de ellos fue tan preciso como este joven cuya labor realizada es realmente de admirar. Jorge Rey no sólo predice con exactitud el tiempo, sino que pone en práctica un método tradicional que debe conservarse.

La ciencia nos ha dado satélites y complejos mapas del tiempo, pero el ser humano lleva milenios intentando analizar y predecir lo que pasará a nuestro alrededor. Podemos saber si lloverá o si hará calor, con un sistema que es capaz de empezar a seguir una serie de elementos que son los que nos acompañarán en estos días. Jorge Rey es el encargado de saber qué es lo que pasará en breve, acertando de forma exacta en algunos datos que de lo contrario no podría conocer. Es capaz de adelantarse a los mapas del tiempo con un sistema que debemos conocer, las cabañuelas.

El método infalible de Jorge Rey

Este verano todo el mundo se esperaba el calor sofocante e intenso de años anteriores, pero además de esas olas de calor típicas, nos ha sorprendido una lluvia que Jorge Rey sabía que llegaría antes de tiempo. Ha sido el primer en hablar abiertamente de una situación que se ha repetido en el tiempo.

Esas DANAS que vemos llegar parece que eran algo que no podíamos esperar de otra manera. Los mapas del tiempo nos dan unos datos relativos, con poca antelación, pero los métodos tradicionales son capaces de ofrecernos algo más intenso. La capacidad de poder enfocarnos en determinados elementos que van de la mano.

Es la hora de apostar claramente por unos sistemas que seguro que han acabado siendo una tradición, que seguro que Rey y otros serán capaces de conservar con el paso del tiempo. Para poder saber en todo momento cómo funciona este sistema, debemos conocer un poco más, las famosas cabañuelas.

Este joven las puso de moda o las sacó a la luz, pero llevan mucho tiempo siendo tendencia. Nuestros abuelos seguro que seguían un sistema muy similar para poder determinar en todo momento qué tiempo podía hacer en cuestión de semanas.

Así es cómo funcionan las cabañuelas

Este método infalible que usa Jorge Rey se llama cabañuelas y es sin duda alguna uno de los más apreciados en estos días. Ha acertado de lleno este verano y otoño más lluvioso de lo que sería habitual. No es casualidad, sino que se basa en una serie de elementos que debemos conocer.

Un artículo de López de los Mozos, nos explica qué son las cabañuelas: «El D.R.A.E. recoge en su segunda acepción que «cabañuela» (aunque generalmente se utiliza en plural) es el «Cálculo que, observando las variaciones atmosféricas en los doce, dieciocho o veinticuatro primeros días de enero o de agosto, forma el vulgo para pronosticar el tiempo que ha de hacer durante cada uno de los meses del mismo año o del siguiente».

Siguiendo con la misma explicación: «Coincidiendo con esta definición, Satrústegui señala que en algunas localidades de Navarra son los doce primeros días de enero los que simbolizan los doce meses del año, por lo que de la observación de la climatología de cada uno de esos días -augurales- se deduce la de los meses correspondientes».

Para poder saber el tiempo que va a hacer, los expertos se basan en: «Los días 1 y 24 de agosto son muy útiles, junto con el 24 de junio (San Juan) y sirven como llave de entrada a las predicciones, al igual que el 28 (San Agustín) también lo es, puesto que son los días en los que conviene fijarse con mayor detalle dada la cantidad de datos que pueden aportar como complemento: viento y lluvias, muy válidos a la hora de hacer las previsiones con mayor aproximación. Indica Buitrago en su curioso folleto que «Los expertos y aficionados a este sistema tradicional de las cabañuelas suelen recurrir a las observaciones de fenómenos meteorológicos a lo largo del mes de agosto. ¿El porqué de este mes? Pues de momento no se sabe, no existe una explicación científica, pero lo que sí se sabe es que el mes de agosto en España, rige de forma aproximada la meteorología de los siguientes meses», así como que «El uso de esta técnica para realizar una predicción meteorológica a largo plazo de momento no tiene base científica, pero su ancestral procedimiento suele tener aceptables resultados. No porque lo diga yo, un simple meteorólogo, o porque la mayoría de los pronósticos hechos de esta manera tengan una correlación de entre el 70% y 85% (los buenos observadores), no. Simplemente, porque la gente que ha vivido y vive del campo lo corrobora año tras año».