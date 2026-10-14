Las Cabañuelas de Jorge Rey mandan un aviso urgente por lo que llega en 48 horas a España: «Jornadas de peligro»

España atraviesa un episodio de calor fuera de lo común para mediados de octubre. Una masa de aire cálido mantiene los termómetros en valores casi veraniegos y, entre el 14 y el 16 de octubre, los modelos de la Aemet apuntan a un nuevo repunte que se prolongará al menos 48 horas más.

Las mínimas tampoco darán tregua. Según la Aemet, las temperaturas nocturnas «aumentarán en la mayor parte de la vertiente atlántica sur, así como en Ceuta, Melilla y zonas del Cantábrico».

Sin embargo todo apunta a que va a haber un cambio de tiempo inaudito y el organismo resume la situación hasta el viernes con «temperaturas altas y precipitaciones escasas», bajo cielos mayoritariamente despejados. Las previsiones sitúan los valores entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época.

Galicia y el Cantábrico, entre las zonas más cálidas

La meteoróloga Mercedes Martín explicó en Antena 3 que hoy miércoles el ascenso sería especialmente notable en Galicia y el Cantábrico. Orense podría superar los 30 grados y Bilbao rondaría los 29, con posibilidad de alcanzar los 31 el jueves. En Madrid, las máximas estarán en torno a 27 y 28 grados a principios de semana y todavía llegarán a unos 26 el jueves y el viernes. Zaragoza tocará techo el jueves, con unos 30 grados. «Más que un pico puntual de calor, lo más llamativo será su persistencia», señaló la presentadora.

Un cambio brusco a partir del sábado

La Aemet ya ha advertido en sus redes sociales del giro del fin de semana: «En el área mediterránea peninsular y Baleares se esperan precipitaciones, que podrían ser muy fuertes y con acumulaciones importantes a partir del sábado por la tarde». También se han activado avisos amarillos por fenómenos costeros adversos.

Según la agencia, una vaguada en altura, el paso de un frente y la entrada de aire frío dejarán cielos muy cubiertos y lluvias en prácticamente toda la Península. Estas precipitaciones podrían ser persistentes y abundantes el sábado por la tarde y el domingo, y serán «más probables en el sur, la mitad oriental y Baleares». En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos, con lluvias en el norte de las islas montañosas, más abundantes en La Palma. Por ahora no se sabe si llegarán a activarse avisos de nivel naranja.

El pronóstico de Jorge Rey

Jorge Rey se ha hecho popular con sus predicciones basadas en las cabañuelas, un método tradicional que no forma parte de la meteorología científica pero que en los últimos años ha cobrado mucha importancia en España. En su canal de YouTube, sostiene que el fin de semana volverán las tormentas al Mediterráneo, con efectos también en el Cantábrico. Según su previsión, el domingo será un día fresco y habrá riesgo de tormentas fuertes en Baleares y, posiblemente, en otros puntos de Cataluña.

El propio Rey pide prudencia. Advierte de que «los modelos hasta el jueves no podrán hablar con exactitud del tema» y no descarta que las tormentas se extiendan por el sur y el Mediterráneo.

Hace unos días ya había señalado el 17 de octubre como fecha probable para una nueva dana, con «mucho movimiento por Valencia, Cataluña y Andalucía». Jorge Rey también prevé nuevos cambios hasta diciembre y no descarta un invierno marcado por La Niña, aunque reconoce que todavía es pronto para concretarlo.