La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que un pequeño cambio puede transformar por completo un estilismo. La esposa de Felipe VI ha acompañado este miércoles a los Reyes en una visita al Museo Nacional del Prado junto al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y su esposa, Doris Schmidauer. Una cita cultural y diplomática en la que todas las miradas se han dirigido también al vestuario de la Reina, que ha recuperado dos prendas de su armario con una combinación cromática poco habitual. Un traje burdeos de Bleis Madrid, una blusa rosa fresa y uno de sus abrigos más reconocibles de Carolina Herrera han protagonizado su apuesta para una mañana marcada por el arte, la historia y las relaciones institucionales entre España y Austria.

Los Reyes han llegado al museo madrileño unos minutos antes de las once de la mañana, donde les esperaba el matrimonio presidencial. Tras los saludos y las muestras de cercanía entre los cuatro, han comenzado un recorrido por la exposición dedicada a Mariana de Austria (1634-1696), una de las mujeres que alcanzó mayor poder político dentro de la Monarquía Hispánica del siglo XVII. La muestra reúne más de un centenar de piezas y propone una nueva mirada sobre su figura, desde sus primeros años como archiduquesa austriaca hasta sus etapas como reina consorte, regente y reina madre.

La exposición, comisariada por Noelia García Pérez, supone la primera vez que el Prado dedica una muestra a una promotora artística y permite descubrir cómo Mariana utilizó el arte para construir y proyectar su autoridad. Tras la muerte de Felipe IV, asumió la regencia durante la minoría de edad de su hijo, Carlos II, y tuvo que ejercer funciones de gobierno en un momento especialmente delicado para la Corona. Durante siglos, su relevancia quedó ensombrecida por una imagen negativa alimentada, en buena medida, por las campañas de descrédito de sus adversarios. Ahora, el museo recupera su legado y reivindica el papel que desempeñó en la política y la cultura de su época.

El traje burdeos de Bleis Madrid y la blusa rosa fresa de la Reina

Para esta cita, la Reina Letizia ha recuperado uno de sus trajes de sastre más reconocibles, firmado por Bleis Madrid. Se trata de un conjunto de color burdeos que estrenó en noviembre de 2024 durante la recepción ofrecida a los deportistas olímpicos y paralímpicos que participaron en los Juegos de París. Desde entonces, lo ha rescatado en diferentes compromisos institucionales, demostrando que es una de esas inversiones de armario a las que siempre encuentra una nueva oportunidad. Está compuesto por una chaqueta entallada, con un único botón negro en el centro y botonadura en los puños, y un pantalón pitillo a juego.

Sin embargo, la novedad de esta ocasión ha estado en la forma de combinarlo. Lejos de recurrir a una camisa blanca o negra, como ha hecho en otras apariciones con este mismo traje, Letizia ha apostado por una blusa rosa fresa, creando un contraste cromático que aporta luminosidad y rompe con la sobriedad habitual del conjunto. Una elección poco frecuente en su vestidor, pero que demuestra cómo una misma pieza puede adquirir una imagen completamente diferente con un sencillo cambio de complementos. La mezcla de burdeos y rosa ha sido una de las grandes protagonistas de su estilismo, al que ha añadido una tercera prenda en esta misma gama cromática.

Se trata de su abrigo rosa de Carolina Herrera, una de las piezas más reconocibles de su armario y que ha recuperado para protegerse de las bajas temperaturas y del viento de Madrid. Confeccionado en lana y cachemir, presenta un corte amplio y grandes solapas. La Reina lo estrenó durante el viaje de Estado a Suecia en noviembre de 2021 y, desde entonces, lo ha lucido en diferentes compromisos, incluidos algunos de sus desplazamientos internacionales. En esta ocasión, lo ha llevado sobre los hombros, aunque las fuertes rachas de viento han estado a punto de jugarle una mala pasada. Letizia ha tenido que sujetarlo para evitar que saliera volando a su llegada al museo.

En cuanto a los complementos, la Reina ha mantenido la armonía cromática con unos salones burdeos de Magrit, de tacón sensato, y un bolso de mano granate de JW PEI. En concreto, ha elegido el modelo Noor Top Handle Bag, una pieza de silueta estructurada que estrenó durante su reciente visita de Estado a Helsinki y que también se encuentra disponible en El Corte Inglés. Para completar el conjunto, ha recurrido a la discreción de sus joyas habituales, con unos pendientes de diamantes de la firma española Barbara Goenaga, el modelo Little Iconic, con forma de rayo y pequeños diamantes naturales engastados en oro. Tampoco han faltado sus inseparables anillos de Coreterno y Karen Hallam.

La agenda de los Reyes con el presidente de Austria

La visita al Museo del Prado es uno de los compromisos de la agenda institucional de este miércoles con motivo de la presencia de Alexander Van der Bellen y Doris Schmidauer en España. Tras el recorrido por la exposición, Felipe VI mantendrá un encuentro con el presidente austriaco en el Palacio de la Zarzuela, donde posteriormente los Reyes ofrecerán un almuerzo en su honor y en el de su esposa. Una jornada que refuerza los vínculos entre ambos países y que vuelve a situar la cultura y el patrimonio histórico como protagonistas de las relaciones diplomáticas.

No es la primera vez que Felipe VI y Alexander Van der Bellen coinciden. El Monarca recibió al presidente austriaco en Madrid en diciembre de 2019, durante la celebración de la COP25, y en enero de 2022 los Reyes realizaron su primer viaje oficial a Austria por invitación del mandatario. También compartieron agenda en mayo de 2025, durante los actos conmemorativos del 80.º aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. En esta ocasión, el encuentro ha tenido como escenario uno de los grandes museos del mundo y una exposición que recupera la historia de una mujer que, pese a haber sido una de las figuras más poderosas de su tiempo, no siempre ha recibido el reconocimiento que merece.