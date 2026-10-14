La AEMET avisa de que no estamos preparados para lo que llega a España: a partir del sábado llega un chorro polar, una DANA y un cambio «brusco» de temperaturas

La entrada del otoño nos ha dejado una montaña rusa centrada en la bajada y subida de las temperaturas. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado una alerta de masa de aire frío que provocará un descenso generalizado de los termómetros a partir del sábado, 17 de octubre.

Los expertos hablan de un cambio «brusco e importante» que pondrá fin al calor registrado durante la mayor parte del mes de septiembre. A su vez, las precipitaciones que están por llegar podrían alcanzar una gran intensidad en zonas del Mediterráneo y Baleares sobre todo.

¿Qué traerá este cambio de tiempo?

A partir del viernes comenzará a cambiar el tiempo. Llegará un frente asociado a una vaguada de aire frío que alcanzará el norte peninsular. Aunque, será el sábado y el domingo cuando se produzca un cambio más notable. Lo anterior se producirá cuando la circulación atmosférica de paso al aire frío procedente de latitudes altas y un posible aislamiento de una DANA, aumentando considerablemente la inestabilidad.

En cuanto a las temperaturas, ahora se encuentran entre cinco y diez grados por encima de lo habitual en numerosas zonas del país, pero descenderán este fin de semana. Por ejemplo, en Madrid las máximas pasarán de 27 grados el viernes a 17 grados el domingo. En otras ciudadades como Burgos, los termómetros podrían quedarse en 12 grados.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por la DANA?

La AEMET centra sus avisos en las precipitaciones previstas para la fachada mediterránea peninsular y Baleares. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares podrían registrar lluvias intensas durante la tarde del sábado y el domingo.

Al mismo tiempo, se producirán chubascos y tormentas en otras zonas del interior peninsular y del Cantábrico. Además, la acumulación de las precipitaciones podría ser importante, provocando crecidas de cauces e inundaciones locales. Los meteorólogos recalcan que todavía existe incertidumbre sobre la trayectoria definitiva de la DANA y la distribución de las lluvias.

Los expertos opinan

Los especialistas recomiendan consultar las actualizaciones oficiales de la AEMET y prestar atención a los posibles avisos meteorológicos. Por lo tanto, el otoño se abre paso con fuerza este fin de semana, dejando atrás las temperaturas excepcionalmente cálidas del último mes.