Cielo poco nuboso en buena parte de la provincia, con nubosidad de evolución diurna en zonas del sistema Ibérico por la tarde. Se prevén intervalos de nubes bajas y brumas en el valle del Ebro por la mañana, con temperaturas estables y un viento flojo que se intensificará hacia la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El amanecer en Zaragoza pinta un lienzo de cielo despejado, donde el sol se prepara para emerger como un tímido invitado, destacando con su luz cálida. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica máxima podría alcanzar los 28 grados. El viento, que soplará suave, con rachas alcanzando hasta 30 km/h, invitará a disfrutar del aire exterior.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá limpio, ideal para aprovechar las horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:20. La humedad, que se sentirá cargada con un máximo del 100%, puede dar una impresión de pesadez, pero no hay espacio para las lluvias, ya que no se esperan precipitaciones significativas. Así, la jornada se desarrollará en un ambiente cálido y luminoso, perfecto para paseos y actividades al aire libre.

Calatayud: cielo cubierto y posibilidad de lluvia

La mañana se presenta en Calatayud con un cielo cubierto que anticipa un día de inestabilidad. Las primeras luces del sol apenas logran romper las nubes, mientras un viento notable comienza a agitar las ramas de los árboles, creando una atmósfera de tensión en el aire.

A medida que avance la jornada, el tiempo no mostrará clemencia. Las lluvias podrían hacer su aparición por la tarde-noche, con una probabilidad del 5% y el viento soplará del noreste a unos 5 km/h, alcanzando rachas de hasta 30 km/h. La sensación térmica oscilará entre 11 °C y 27 °C, dejando un ambiente fresco a recordar. Es recomendable llevar paraguas si se sale más tarde.

Tarazona: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presentará estable con un cielo mayormente despejado a lo largo de la mañana, aunque algunas nubes podrían asomarse por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 26 grados y aunque existe una leve posibilidad de lluvia al caer la noche, no se esperan grandes cambios ni viento notable.

Es un día ideal para pasear, disfrutar de un café al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechemos la temperatura agradable y disfrutemos de lo que nos ofrece un día sin complicaciones.