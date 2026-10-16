La AEMET anticipa un cambio de tiempo en España: el viernes seguirá el sol, pero las lluvias se acercan al Mediterráneo

España encara el viernes 16 de octubre con un panorama meteorológico marcado por la estabilidad, los cielos poco nubosos y unas temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas. Sin embargo, el tiempo podría dar un giro durante el fin de semana, especialmente en el área mediterránea y Baleares, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la posibilidad de precipitaciones intensas. La incertidumbre sobre las zonas que recibirán más lluvia obliga a seguir las actualizaciones oficiales.

Sol y temperaturas suaves en gran parte de España

La previsión de la AEMET apunta a que el viernes continuará el predominio de las altas presiones en buena parte del territorio. Las precipitaciones serán escasas y las temperaturas seguirán recuperándose, con valores que pueden situarse por encima de los habituales para mediados de octubre. No obstante, el tiempo no será idéntico en todas las comunidades y conviene consultar el pronóstico específico de cada municipio.

En Madrid, por ejemplo, se esperan cielos con nubes altas durante la primera mitad de la jornada y poco nubosos después, con temperaturas aproximadas de entre 17 y 27 grados. En Barcelona, la previsión disponible también señala un viernes relativamente estable, con máximas cercanas a los 24 grados. Son ejemplos de un escenario general tranquilo, aunque las condiciones locales pueden variar.

La lluvia gana protagonismo durante el fin de semana

El escenario cambia a partir del sábado 17 de octubre. Protección Civil, basándose en las previsiones de la AEMET, ha advertido de la posibilidad de precipitaciones intensas en Baleares y en los litorales mediterráneos. La situación estaría relacionada con una vaguada y el posible aislamiento de una DANA al norte de la península, factores que pueden favorecer la inestabilidad atmosférica.

La distribución y la cantidad de lluvia todavía presentan incertidumbre. Según la información oficial, los chubascos podrían intensificarse y extenderse durante la segunda mitad del sábado, mientras que el domingo 18 los episodios más significativos podrían concentrarse en zonas litorales y prelitorales mediterráneas y en Baleares. También podrían registrarse precipitaciones en puntos del interior peninsular y del Cantábrico.

La AEMET pide seguir las actualizaciones

El posible episodio de lluvias exige precaución, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Protección Civil recomienda evitar atravesar zonas anegadas, no aparcar en lugares inundables y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Estas recomendaciones cobran especial importancia si las precipitaciones llegan a ser intensas en poco tiempo.

Por ahora, el viernes estará marcado por un tiempo más estable que el previsto para el fin de semana. La evolución de la vaguada y de la posible DANA determinará dónde se concentran las lluvias más importantes, por lo que será fundamental consultar los avisos de la AEMET antes de realizar desplazamientos.