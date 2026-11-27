Se acerca el invierno y tu cuerpo te pide una infusión caliente que sepa a algo más que a agua con hierbas. ¿A que apetece? Pues apunta el Té de Hibisco Orgánico de Tea Shop, porque es de esas compras que acaban en la despensa para quedarse. Son flores enteras de hibisco, sin teína, sin aditivos, sin aromas y sin colorantes, con un sabor ácido y un aroma floral que no pasan desapercibidos. Y para rematar, está rebajado solo 4,20 € en el formato de 100 gramos gracias a la Black Week de Tea Shop, con descuentos de hasta el 50% del 23 al 29 de noviembre.

Es una infusión ideal para quien busca algo natural, pero también para quien quiere preparar en casa el famoso agua de Jamaica. Además, si usas el cupón exclusivo OKDIARIO10, tendrás un 10% de descuento adicional. ¡Aprovecha!

¿Por qué lo recomendamos?

Es una infusión sin teína, así que puedes tomarla a cualquier hora del día.

Se disfruta igual de bien en caliente que en frío, y también admite decocción o maceración.

Está hecho con flores enteras de hibisco orgánico, sin aditivos, aromas ni colorantes.

Con 100 gramos salen unas 50 tazas, así que cada una sale por menos de 10 céntimos.

Té de Hibisco Orgánico

El hibisco es conocido también como flor de Jamaica y es el protagonista de una de las bebidas más refrescantes que existen. El Té de Hibisco Orgánico de Tea Shop nos gusta tanto porque te lo ofrece en su versión más pura: la flor entera de Hibiscus Sabdariffa de cosecha selecta, con ese rojo intenso que se nota nada más caer en el agua. En la taza, consigue un contraste entre acidez frutada y aroma floral que no se olvida, te lo aseguramos. También es bueno para la circulación y para calmar la sensación de piernas pesadas, por no hablar de su efecto vitamínico. ¿Y cómo se prepara? Pues solo necesitas 2 gramos por cada 200 ml de agua caliente, dejando infusionar entre 5 y 10 minutos. Así de fácil. ¿Lo quieres fresquito? Pues déjalo enfriar y sirve con hielo, junto con una rodaja de naranja.

Al venderse a granel, es perfecto para quien quiere probar un té diferente sin compromiso o para quien ya es fan y quiere hacer acopio de reservas para olvidarse de comprar durante un buen tiempo. Seas aficionado o no, te lo recomendamos.

¿Qué dicen quienes lo han probado?

Podríamos decir mil cosas, pero el mejor resumen es que todos lo recomiendan por su sabor tan característico y por lo saludable que es. Como verás en las reseñas de usuarios que recopilamos a continuación, todas extraídas de tiendas online, es un té recomendadísimo:

«Es un té genial. Sabe como el vino y es uno de mis favoritos, además de ser muy saludable.»

«Me encanta. Es súper saludable.»

«Un té exquisito, no pongo azúcar y queda muy bien.»

Recuerda que la Black Week de Tea Shop solo dura del 23 al 29 de noviembre, así que no lo dejes para última hora. Con el cupón OKDIARIO10 te llevas un 10% extra sobre el precio rebajado. Además, la tienda ofrece envío gratis a España a partir de 20 € y una muestra gratis en todos los pedidos.

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