Desde ropa a tecnología, pasando por aquellos productos de belleza que nos gustan a todas. Si nos sabes qué regalar a tu hija, hay ya ofertas del Black Friday que puedes comprar y acertar seguro. Aunque la gran parte de las tiendas arranca esta gran jornada de descuentos, este viernes 27 de noviembre, se alargará hasta el 30 de este mes. Así hay muchos días para poder tener variedad de objetos.

Amazon, Zara, Mango, El Corte Inglés y tus tiendas favoritas ya tienen descuentos. Lo interesante es saber cómo comprar: hacer una lista de lo necesario y de lo que uno quiere regalar, comparar precios y comprar antes de que la oferta se agote. Una de las que han empezado antes es Amazon. Pues su Semana de Black Friday 2026 empieza el jueves 19 de noviembre y acaba el lunes 30 de noviembre a las 23:59 horas. es, por tanto, una de las tiendas que más antelación empieza esta importante jornada de descuentos.

Los regalos para tu hija de las ofertas del Black Friday

Nueva Amazon Alexa Tablet 11, 8 GB de RAM, 64 GB en Amazon

Siempre es un buen regalo contar con una tablet. Esta Alexa está ahora a unos 200 euros cuando su precio es de 329,99 euros. Posee gran rendimiento y batería para todo el día: hasta 15 horas de reproducción de vídeo. Gran fluidez gracias al chip de 8 núcleos y 8 GB de RAM para ver contenido en streaming, leer y mucho más sin interrupciones. Wi-Fi 6 y cámaras trasera y frontal de 8 MP.

Espectacular pantalla con resolución de 2.5K: ve vídeos, lee y crea con detalles nítidos y colores vivos. Desplazamiento fluido con 90 Hz. Dos altavoces con Dolby Atmos. Tan atractiva como resistente: diseño unibody de aluminio fino, ligero y duradero.

Reloj Inteligente con Alexa y Llamadas Bluetooth, 1.83» HD Smartwatch

El reloj inteligente es uno de los productos más interesantes que existen desde hace años. Para tu hija es el regalo perfecto, ya que permite contar no con una pulsera de actividad sino con un reloj inteligente que presenta cantidad de funciones. Y valía casi 100 euros, mientras que gracias al Black Friday su coste es de 29,99 euros.

Entre sus servicios: control de voz Alexa integrado: Este reloj inteligente hombre integra el asistente de voz Amazon Alexa para una experiencia manos libres completa desde tu muñeca. Con comandos de voz, puedes consultar rápidamente noticias, el clima y tu calendario, configurar recordatorios, controlar dispositivos inteligentes del hogar y gestionar la reproducción de música. Todas estas funciones de voz simplifican tus tareas diarias, mejoran tu eficiencia multitarea y te dejan las manos libres para lo más importante.

Y hasta llamadas Bluetooth 5.3 y Notificaciones de Mensajes: El reloj inteligente mujer cuenta con un procesador monolítico avanzado y un micrófono de alta sensibilidad, para realizar y recibir llamadas directamente. Activa los permisos de recepción de mensajes en la app VeryFit y las notificaciones se mostrarán en el relojes inteligentes.

FaceCare LÜM Ice Mascara LED facial con 9 colores en Cecotec

Cecotec es otra de las marcas que ya se han apuntado al Black Friday. Entre otros, cuenta con una máscara facial Led que permite alternar rutinas con funcionalidades diferentes en un solo producto (rojo, azul, amarillo, púrpura, verde, blanca, azul cian, naranja e infrarroja). Máscara facial con 9 colores LED diferentes y 210 minutos de autonomía.

Antiarrugas y firmeza. Es tu aliada antiedad. Ayuda a alisar las arrugas, disimular las líneas de expresión y hace que la piel se note más firme, elástica y joven. Luz roja + IR (Red 630 nm + NIR 850 nm). Y además Ayuda a combatir el acné y piel grasa. Perfecta para secar los granos más rápido, limpiar los poros a fondo y controlar esos molestos brillos de grasa en la cara. Luz azul + IR (Blue 460 nm + NIR 850 nm).

Si antes costaba 249 euros, ahora tiene un precio de 199 euros, gracias al 20% de descuento.

DryGlam Waves i-Sensor Pro Secador de pelo Brushless

Está en Cecotec y es otro de los productos que va a gustar a tu hija poque puede cuidar el pelo. Penetra suavemente en el cuero cabelludo, mejorando su salud al reducir la producción de grasa y la caspa. Este método de calentamiento interno ayuda a mantener el cuero cabelludo equilibrado y el cabello más saludable. Tecnología de infrarrojos.

Ajusta la temperatura del aire para mantener una sensación térmica constante y recomendada. Esto protege tanto el cuero cabelludo como el cabello del daño por calor excesivo. Detecta automáticamente la distancia entre el secador y el cabello.

Elimina la electricidad estática, reduce el frizz y mejora el brillo del cabello, dejándolo suave y manejable después de cada uso. Tecnología Plasma con 1 billón de iones.

Su precio es de 249 euros y ahora lo tienes por 179 euros, con descuento del 28%.

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