¿Te gustaría mantener los suelos impecables sin pasarte el día limpiando? ¿Convives con mascotas y estás cansado de encontrar pelos por todas partes o buscas una aspiradora que también pueda fregar para ahorrar tiempo? Si tienes alguno de estos problemas, quizá te interese echar un vistazo a las ofertas de Dyson por el Black Friday. La marca ha lanzado una campaña con descuentos de hasta el 40% en distintos dispositivos de su catálogo, una oportunidad para renovar algunos de los aparatos de casa y comprar soluciones tecnológicas que facilitan las tareas cotidianas.

En esta ocasión, nos hemos centrado en la limpieza del hogar y hemos seleccionado cinco aspiradoras Dyson que nos han convencido por sus prestaciones y funciones. Encontrarás modelos ideales para recoger el polvo y los pelos de mascotas, dispositivos que aúnan aspiración y fregado y opciones pensadas para llegar a los rincones más complicados. Te contamos qué ofrece cada uno y cuáles son sus puntos fuertes para que puedas elegir con más información.

Además, debes saber que comprar directamente en la web oficial de Dyson tiene sus ventajas, como el envío gratuito en 24/48 horas para pedidos realizados antes de las 17:00h de un día laborable, devoluciones hasta el 31 de enero y financiación flexible de hasta 10 meses.

Dicho esto, ahora sí, te dejamos con esas aspiradoras que son auténticos chollazos este Black Friday.

Robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub ™ Ai

Tenemos clara una cosa: lo que más nos gusta del robot aspirador Dyson Spot+Scrub™ AI es que puede detectar incluso las manchas que no se ven a simple vista. Para ello, incorpora inteligencia artificial avanzada, capaz de identificar la suciedad y adaptar la limpieza a cada situación. Su haz de luz verde de alto contraste revela manchas y polvo ocultos, y su cámara HD analiza las superficies y reconoce más de 100 objetos, sustancias domésticas y tipos de manchas. De esta forma, puede ajustar la potencia cuando necesita eliminar suciedad y evitar aquello que no requiere limpiar.

Pero su tecnología no se queda ahí. Este robot también friega el suelo con un rodillo húmedo que se limpia automáticamente en cada rotación, para mantener una limpieza higiénica durante el proceso. Asimismo, su iluminación es cuidadosa con los ojos sensibles de niños y mascotas, otro puntazo a favor de este dispositivo Dyson.

Comprar en Dyson por ( 1.199€ ) 699€

Aspiradora sin cable Dyson V10 Konical

Esta aspiradora Dyson destaca por ofrecer 150 vatios de aire de succión sin pérdida de potencia, una capacidad que permite recoger la suciedad de forma eficaz. Además, su sistema de filtración atrapa el 99,99% de las partículas, y la iluminación integrada ayuda a localizar el polvo que puede pasar desapercibido a simple vista.

Otra de las cosas que queremos destacar de este modelo son los cepillos cónicos, diseñados para desenredar cabellos de hasta 60 centímetros, una característica de lo más útil en casas donde conviven personas con pelo largo o mascotas. También será compatible con la nueva base de vaciado automático, que llegará próximamente. Ahora, durante el Black Friday de Dyson, puedes conseguirla con un descuento de 150 euros respecto a su precio original.

Comprar en Dyson por ( 499€ ) 349€

Robot aspirador y fregona Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

El Black Friday de Dyson es perfecto para incorporar en casa su tecnología, diseñada cuidadosamente para hacerle a uno la vida más fácil. Entre las ofertas de la marca también nos ha parecido una muy buena opción el robot aspirador y fregona Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry, que ahora tiene una rebaja de 300 euros.

Este dispositivo aúna aspiración y fregado para mantener los suelos limpios con menos esfuerzo, incluso en zonas complicadas como las esquinas, gracias a sus almohadillas triangulares Reuleaux, diseñadas para llegar a esos rincones donde otros sistemas pueden tener más dificultades. En cuanto a su rendimiento, incorpora el sistema Twin-capture™, que incorpora un rodillo antienredos y un motor de succión de 21.000 Pa para recoger la suciedad.

Comprar en Dyson por ( 849€ ) 549€

Aspiradora en seco y húmedo Dyson V16 Piston Animal Submarine™

Ahorra 300 euros en esta aspiradora en seco y húmedo V16 Piston Animal Submarine™, uno de sus modelos más completos de la marca. Su diseño 3 en 1 permite aspirar, fregar el suelo y transformarse en una aspiradora de mano, por lo que se adapta a distintas tareas domésticas sin necesidad de utilizar varios aparatos. Una versatilidad que agradecerías a la hora de mantener limpias diferentes superficies y llegar también a rincones donde una aspiradora tradicional puede no acceder bien.

Su batería de litio de siete celdas ofrece hasta 70 minutos de autonomía y, además, es intercambiable para prolongar el tiempo de limpieza. También cuenta con el sistema de separación Dynamic Cyclones, que captura y separa el polvo y los residuos para mantener la capacidad de succión. En el modo Boost se activa una serie adicional de ciclones para aumentar la potencia cuando hace falta.

Comprar en Dyson por ( 999€ ) 699€

Aspiradora de mano Dyson Car+Boat (plata)

Acabamos esta selección de grandes ofertas en aspiradoras Dyson con un modelo compacto, pero muy versátil: la Dyson Car+Boat, una aspiradora de mano capaz de llegar a espacios de difícil acceso, como los huecos entre los asientos del coche o detrás de los cubos de la cocina. Su potencia permite eliminar la suciedad más persistente y recoger también los pelos de las mascotas, por lo que es fantástica para limpiar zonas que suelen acumular polvo y residuos y que no siempre son fáciles de alcanzar.

Además de su capacidad de limpieza, incorpora un sistema de filtración totalmente hermético que captura el 99,99% de los alérgenos, incluidos los ácaros del polvo. Su diseño compacto facilita el manejo y permite utilizarla en distintos espacios, desde el interior del vehículo hasta pequeños rincones de casa.

Comprar por (279€) 199€

Dyson cuenta con distintas soluciones para mantener la casa limpia y hacer que las tareas de mantenimiento te sean más cómodas. No todas las aspiradoras ofrecen lo mismo: algunas ganan por su potencia de succión, otras por su capacidad para recoger pelos de mascotas y también hay modelos que permiten aspirar y fregar sin cambiar de aparato. Por eso, antes de decidirte, merece la pena pensar en qué necesitas realmente y comparar las prestaciones de cada opción.

La buena noticia es que el Black Friday permite acceder a algunos de estos productos con descuentos de hasta el 40%. Y recuerda que las ventajas de comprar en la tienda oficial no terminan aquí. Dyson ofrece envío gratuito en 24/48 horas para pedidos realizados antes de las 17:00h de un día laborable, devoluciones hasta el 31 de enero y opciones de financiación de hasta 10 meses.

Así que ya sabes: si alguna de estas cinco aspiradoras te ha gustado, ahora es el momento de hacerte con ella.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping