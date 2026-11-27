Este horno LG tiene guías telescópicas, freidora de aire y un cupón que deja su precio en poco más de 400 €
El LG WS5D5210S cuenta con 72 litros de capacidad, 12 modos de cocción y un precio irresistible con el combo de Black Friday de LG y nuestro cupón.
¿Qué freidora de aire comprar en 2026? Comparativa AEG, Moulinex, Ninja y más
Cocinas casi a diario, pero tu horno ya no es como antes: tarda demasiado en calentar, cocina a medias y limpiarlo es un verdadero suplicio. Si estás pensando en renovarlo, echa un vistazo al Horno LG WS5D5210S.OBSPTO. Tiene 72 litros de capacidad, 12 modos de cocción y una función de freidora de aire incorporada que consigue platos crujientes con solo pulsar un botón. Y lo mejor es que, por el Black Friday de LG, está rebajado a 448,56 €.
Pero todavía hay más. Si usas nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10, tendrás un 10% de descuento aparte y te lo llevarás aún más barato. Si quieres un horno moderno, versátil y cómodo de usar, esta es una oportunidad que no deberías dejar pasar.
Te gustará porque…
- Tiene 12 modos de cocción con los que puedes cocinar como un auténtico profesional en tu propia casa.
- Incluye una función de freidora de aire para cocinar de forma más sana y sabrosa sin ocupar más espacio en la cocina.
- Su sistema de ventilación reparte el aire por todo el interior y evita zonas quemadas o crudas.
- Sus guías telescópicas, con altura modificable, hacen mucho más cómodo meter y sacar las bandejas.
Horno LG WS5D5210S
Hay hornos que son capaces de cambiar por completo la forma en la que cocinas, y el Horno LG WS5D5210S.OBSPTO es uno de ellos. Para empezar, tiene 72 litros de capacidad que te permiten hacer cualquier cosa que se te ocurra por grande que sea, algo en lo que ayudan sus 12 modos de cocción. Con él puedes hacer pizzas, pollos asados, bollería o incluso patatas fritas gracias a su modo air fryer. Además, como tiene ventilador, se asegura de que todo quede bien hecho sin que tengas que preocuparte por mover los alimentos dentro. Y todo esto, también, con categoría A de eficiencia energética. ¿Qué significa eso? Pues que te ofrece mucho más gastando mucha menos electricidad. Justo lo que necesitas para no mirar con miedo a la factura de la luz cada mes.
Fácil de limpiar, grande y contenido, pero sobre todo versátil. Este horno de LG es perfecto para familias grandes y, sobre todo, para quien disfruta cocinando pero no tiene tiempo para ello. Es una compra recomendadísima.
¿Tiene buenas reseñas?
Desde luego que sí. Quienes lo compran quedan convencidísimos por su diseño, la limpieza pirolítica y todo lo que puede hacer a cambio de exigir tan poco. Echa un vistazo a las reseñas de usuarios que hemos recopilado:
- «He elegido este horno LG por su diseño moderno y sus funciones de limpieza pirolítica. Me parece una opción muy práctica para el día a día, y me gusta especialmente poder contar con la función de pirólisis .»
- «Estoy muy satisfecho con el producto. Calienta rápido, es fácil de usar y ofrece resultados de cocción homogéneos.»
- «Es un producto de diez, aunque pueda parecer complicado de usar es muy intuitivo y me encanta contar además con una marca tan reputada.»
Recuerda que, además de la rebaja del Black Friday de LG, tienes un 10% extra si usas nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10 al realizar la compra. Además, LG no te cobra gastos de envío y recoge tu antiguo horno totalmente gratis.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
Temas:
- Black Friday
- Cocina
- Hogar
Lo más visto en Okdiario