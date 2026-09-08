Un incendio de vegetación en Polop (Alicante) obliga a movilizar 7 medios aéreos y 15 dotaciones de bomberos

Un incendio de vegetación declarado en la denominada Partida Bacorero, en Polop de la Marina, en la comarca de la Marina Baja, muy cerca de Benidorm, en Alicante, ha obligado a movilizar siete medios aéreos, diez dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante y cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

El fuego se ha iniciado por causas aún desconocidas en un bancal de un paraje rural y montañoso, propio de la zona, donde una estrecha franja costera da paso a un amplio paisaje elevado y de difícil acceso. De inmediato, se ha movilizado el denominado por los medios de extinción como despacho automático. Una orden que pone en marcha a los helicópteros para visualizar la zona en llamas a vista de pájaro.

Hasta el momento, no hay que lamentar heridos ni ha sido necesario efectuar evacuaciones, según han transmitido fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante. Pero el fuego, que se ha iniciado en torno a las 12:00 horas de este martes, continúa activo.

En la imagen aérea del helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, el Alfa 1, se puede ver el punto exacto del que parte el fuego, así como la descomunal torre de humo que ha generado y que es visible desde varios kilómetros alrededor de la zona afectada.

Hay que recordar que otro incendio forestal, entonces en la Vall de Gallinera, en Alicante, sembró la alarma en la Comunidad Valenciana el pasado mes de julio y obligó a efectuar una importante movilización de medios para evitar que las llamas se descontrolasen. Bomberos de Diputación de Alicante, Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y dos medios aéreos dieron por controladas las llamas a las 14:00 horas del 26 de julio. El fuego se originó, en aquel caso, entre dos núcleos poblacionales que suman 200 habitantes.