Los 5 modelos de Skechers cómodos y elegantes para la vuelta al trabajo este septiembre

La llegada de una nueva temporada es la excusa perfecta para renovar el armario y apostar por prendas y calzado que combinen estilo y comodidad. En este cambio de estación, las zapatillas deportivas se convierten en uno de los imprescindibles para crear looks versátiles tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Como los 5 modelos de Skechers cómodos y elegantes.

Hay varias propuestas con estilos diferentes que comparten el objetivo de ofrecer comodidad sin renunciar a un diseño actual. Además, sus precios rebajados las convierten en alternativas interesantes para actualizar el calzado de la próxima temporada sin realizar una gran inversión.

Con el cambio de estación llegan también los looks algo distintos. Las Skechers ultra flex 4.0 dream slip-ins destacan especialmente por su diseño sin cordones y su tecnología Slip-In integrada, pensada para facilitar el calzado con las manos libres. Por su parte, las skechers hotshot ofrecen una estética deportiva clásica, con una silueta de corte bajo y detalles que aportan contraste al diseño. Son opciones que permiten construir estilismos casuales con vaqueros, vestidos, faldas o prendas deportivas, adaptándose fácilmente a las tendencias de la temporada.

Los 5 modelos de Skechers cómodos y elegantes

Sus descuentos actuales son otro de sus principales atractivos para quienes buscan incorporar unas zapatillas cómodas y versátiles al armario.

Skechers ultra flex 4.0 dream slip-ins

Las Skechers ultra flex 4.0 dream slip-in, disponibles en rebaja por 69,50 euros, con un precio anterior de 90 euros y un 23% de descuento, son una opción especialmente práctica para quienes buscan unas zapatillas cómodas para utilizar durante todo el día.

Características principales:

Estilo sin esfuerzo

Su principal atractivo es el sistema Slip-In integrado. La parte superior de punto elástico está diseñada para facilitar el calzado sin necesidad de utilizar las manos, una característica práctica para las rutinas diarias.

Comodidad ultra flex

Incorpora una construcción de punto ultra elástico junto con una suela Ultra Flex 4.0. Esta combinación proporciona flexibilidad y comodidad para caminar durante todo el día.

Diseño vegano

Están fabricadas con materiales veganos, una característica que las convierte en una alternativa interesante para quienes buscan incorporar opciones de este tipo a su armario.

Diseño versátil

Tienen puntera redonda, cierre elástico, tacón plano y una estética informal de zapatilla. Su diseño sólido en color azul permite combinarlas fácilmente con prendas básicas.

Ideas de looks para combinar las Sketchers ultra flex 4.0

Para un día de compras: combinar las zapatillas azules con unos vaqueros rectos, una camiseta blanca y una chaqueta vaquera crea un estilismo casual y cómodo.

Consejos de cuidado

Las Ultra flex 4.0 pure dream slip-in son lavables a máquina, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. Para conservarlas en buen estado, conviene seguir las instrucciones específicas de lavado del fabricante y dejarlas secar correctamente después de la limpieza.

Skechers hotshot kickoff

Las Skechers hotshot kickoff, disponibles por 50,93 euros, con un precio anterior de 59,95 euros y un 15% de descuento, apuestan por una estética deportiva clásica y fácil de combinar.

Suela de goma flexible: la suela de caucho está diseñada para proporcionar una tracción flexible, adecuada para el uso cotidiano.

Estética deportiva clásica: su diseño sólido y de puntera redonda ofrece una apariencia sencilla que facilita la combinación con diferentes prendas.

Tacón plano: su construcción plana favorece una estética casual y práctica para los looks diarios.

Materiales: cuenta con material exterior sintético, suela de caucho y material interno de espuma, una combinación orientada a proporcionar comodidad en el uso cotidiano.

Diseño de corte bajo: su altura de eje al tobillo mantiene una silueta ligera y versátil.

Zinger Evo – Debut Brace

Sal a la calle con elegancia, comodidad y estilo urbano con Skechers Street™ Zinger Evo – Debut Brace. Esta zapatilla casual fashion cuenta con una parte superior de malla, piel sintética Duraleather y ante auténtico, con cordones y una cómoda plantilla Skechers Memory Foam™ con amortiguación en cada paso.

Si su precio era de 80,00 euros ahora se pueden comprar por 55,99 euros gracias al descuento, en variedad de tallas.

Skechers Slip-ins: GO WALK Now – Khloe

Disfruta de la comodidad y la amortiguación que te ofrece Skechers Hands Free Slip-ins® GO WALK™ Now – Khloe. Este modelo deportivo, diseñado con nuestro sistema Heel Pillow™, cuenta con una parte superior de malla técnica con cordones elásticos, una plantilla Skechers Air-Cooled Goga Mat™ y amortiguación ULTRA LIGHT.

Su precio también baja y pasa de 90,00 euros a 63,99 euros en variedad de tallas.

Skechers Slip-ins: Max Cushioning Elite 2.0 – Kaplan

Muévete con la máxima amortiguación con Skechers Hands Free Slip-ins®: Max Cushioning Elite™ 2.0 – Kaplan. Esta zapatilla de running, diseñada con nuestro sistema Heel Pillow™, cuenta con una parte superior de malla deportiva, cordones ajustables, una plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam™ con infusión de cobre y amortiguación ligera ULTRA GO®.

Su precio también baja: de 130,00 euros a 103,99 euros.