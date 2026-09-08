Telecinco dentro de la Armada Española: la serie ‘Marusía. Vientos de Honor’ se presenta en el FesTVal

Durante la segunda jornada del FesTVal de Vitoria 2026, el certamen de televisión más importante de España al que ha acudido OKDIARIO, se ha presentado Marusía. Vientos de honor, la serie de Mediaset España en coproducción con Unicorn Content (empresa propiedad de Ana Rosa Quintana) que asume, por primera vez en televisión, el desafío de acercarse al entorno de la Armada Española.

Hace poco más de un año, OKDIARIO tuvo la oportunidad de acudir al rodaje de Marusía. Vientos de honor y pudimos entrar en la emblemática Escuela Naval Militar de Marín, la institución militar con más de 300 años de historia en la que se forman los futuros oficiales de la Armada Española y donde, en ese momento, estudiaba la princesa Leonor. Allí vimos en nivel de producción y talento que estaba detrás de esta serie y que ahora se ha presentado en el FesTVal de Vitoria 2026.

Un casting de lujo

Protagonizada por Lucía Jiménez y Alfonso Bassave, la ficción cuenta con un elenco artístico del que forman parte Miquel Fernández, Carmen de la Vega, Edith Martínez-Val, Paloma Stewart, Álex Medina, Darío Loureiro, Arwent Martínez, Iria Orejudo y Nacho Nugo, entre otros actores.

Realizada por Mediaset España en colaboración con Unicorn Content, con el apoyo de la productora gallega CTV, Marusía. Vientos de Honor es una creación de Ignacio del Moral (El Marqués, Los lunes al sol), Begoña Álvarez (Desaparecidos. La serie, El Marqués) y Laura Belloso (El Internado, Luna, el misterio de Calenda).

Asesoramiento de la Armada

La serie ofrece una mirada que permite conocer mejor la Armada Española, sus valores, su funcionamiento, la manera de ver la vida de quienes forman parte de ella y su enorme capacidad de disciplina y sacrificio. Lo hace a través de personajes cercanos y singulares y de tramas que combinan el rigor y el respeto a la institución con las necesarias dosis de drama, intriga y emoción que exige la ficción. La serie cuenta con el asesoramiento de la propia Armada para dotar de verosimilitud y realismo a la historia.

Sinopsis de ‘Marusía. Vientos de Honor’

El nuevo curso comienza en la Escuela Naval Militar de Marín tras la muerte de una alumna en el curso anterior. Oficialmente, se trata de un suicidio; extraoficialmente, muchas preguntas han quedado sin respuesta. Teresa Ibarra (Lucía Jiménez), recién nombrada comandante directora de la Escuela, no solo se enfrenta a las consecuencias del suceso, sino que además debe investigar sus causas. Para ello, se ve obligada a colaborar con el teniente coronel Jorge Carvajal (Alfonso Bassave), encargado de esclarecer los hechos, cuya presencia le hace revivir traumáticos recuerdos y enfrentarse a unos conflictos internos que creía haber dejado atrás.

En paralelo, Carmela (Paloma Stewart), Jahzara (Edith Martínez-Val) y Renata (Carmen de la Vega), tres jóvenes procedentes de diferentes entornos sociales y con distintas motivaciones, ingresan en la Escuela dispuestas a labrarse un futuro en la Defensa Naval. Allí se enfrentarán a las dificultades académicas, a la rígida jerarquía militar, a una exigente instrucción y a la presión psicológica que supone asumir valores y conductas muy diferentes a los de sus vidas anteriores. A ello se suman los conflictos derivados de sus complejas historias personales y sus fuertes personalidades.

Más allá de los muros de la Escuela, el pueblo de Marín y la comunidad pesquera de la Ría tendrán también presencia en las tramas. Tanto dentro como fuera de la Escuela, el mar será escenario y testigo de las historias y secretos de los personajes, unas veces como aliado generoso y otras como enemigo implacable.