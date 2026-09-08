El radical cambio de imagen de Dani Martín tras romper con María Hervás: irreconocible y rapado al cero

Dani Martín (49) ha dejado sorprendidos a propios y extraños, justo unas semanas después de conocerse su ruptura con María Hervás. El cantante reapareció sobre el escenario el pasado fin de semana en Granada para continuar con su gira 25 P*t*s Años y, aunque volvió a conquistar al público con su espectáculo, lo cierto es que en esta ocasión, hubo un detalle que acaparó todas las miradas de los presentes: su radical cambio de imagen. El artista ha decidido despedirse de la melena que había lucido durante los últimos meses para raparse el pelo al cero, mostrando una imagen completamente diferente a la que tenía acostumbrados a sus seguidores.

Lejos de no pronunciarse sobre su nueva apariencia, el propio Dani Martín quiso explicar el motivo que había detrás de una decisión tan drástica. Y lo hizo, como acostumbra, tirando del humor que tanto le caracteriza. «Me desvelé y, como cuando coges un helado y te lo comes, cogí la máquina de afeitar. Creía que tenía el peine puesto en la máquina. Hice así (se pasa la mano por la cabeza) y no lo tenía puesto. […] Tenía el pelo rubio… y me afeité el pelo. Así estoy. Me van a disculpar, con 49 años aparecer aquí, de esta guisa, como un muchacho de 14… Fresquito para el verano», contó entre risas.

A pesar de que el artista ha asegurado que su nueva imagen ha surgido fruto de un despiste ocurrido en la madrugada, lo cierto es que muchos tienen una versión diferente. Y es que en su caso, sus cambios de looks suelen coincidir con diferentes cambios en su vida. Algo que encajaría con su reciente ruptura con María Hervás, un tema del que, por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. No obstante, esta inesperada cabeza rapada, sumada a su último movimiento en la red, deja entrever que su última experiencia en el amor podría haber sido un cambio de inflexión en la vida de Dani Martín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)

Y es que, aparte de reaparecer con una imagen completamente diferente, el intérprete de Peter Pan también ha dado un lavado de cara a su perfil de Instagram, donde ha borrado todas las publicaciones que tenía hasta ahora compartidas con sus seguidores, dejando tan solo un carrusel de su último concierto en Granada y el cartel de los destinos con los que cerrará su gira, informando en él dónde están las entradas agotadas y el enlace donde todavía se pueden comprar las que todavía están libres. Pero ahora la pregunta es: ¿Será un movimiento casual o tendrá algo que ver con su última ruptura sentimental y querrá empezar una nueva etapa tanto profesional como personal? Solo el tiempo lo dirá.