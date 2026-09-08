Así es el Inter de Milán: cuántas Champions tienen, quién es el presidente, su estadio y máximo goleador histórico

El histórico conjunto de Milán llega al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. Los neroazzurri son los vigentes campeones de la Serie A y se presentan en Concha Espina tras conseguir un pleno de victorias en los tres duelos disputados en la liga italiana.

El Inter de Milán regresa al Bernabéu casi cinco años después de su último duelo frente a los blancos, con una victoria para los locales por 2 goles a 0 el 7 de diciembre de 2021. El encuentro tiene un componente emocional para el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, que se enfrenta por primera vez al equipo donde ganó todos los títulos y se alzó con la gloria. Una trayectoria que le sirvió para recalar en el equipo de la capital de España en su primera etapa.

Así es el Inter de Milán

El equipo dirigido por Cristian Chivu, leyenda del club, no es precisamente un novato en la máxima competición europea. El club de la región de Lombardía cuenta con 3 títulos de la Liga de Campeones de la UEFA en sus vitrinas, la primera de ellas conquistada precisamente frente al Real Madrid por 3 a 1 en la temporada 1963-1964. Un año más tarde, derrotó al Benfica por 1 a 0 para revalidar el título. 45 años más tarde, se alzó con el tercer título continental precisamente en este estadio y dirigido por Mourinho al superar al Bayern de Múnich por 2 goles a 0, con una exhibición de Diego Milito, que firmó un doblete.

Con los días contados para San Siro, mítico estadio que comparten Inter de Milan y AC Milan, denominado Giuseppe Meazza cuando los interistas juegan de local, que será derruido en 2031 tras la aprobación de la venta de los terrenos por parte del ayuntamiento de Milán al propio Inter y a su rival, el AC Milan, los blanquinegros afrontan cada edición de la Champions con un valor emocional añadido por el final de uno de los estadios fetiches de los aficionados al fútbol.

Los últimos años en Europa han sido realmente buenos para el equipo presidido por Giuseppe Marotta, disputando las últimas dos finales en los últimos cinco años. Lamentablemente para los italianos, en ninguna de las dos ocasiones pudo alzarse campeón. Lautaro Martínez, máxima amenaza para la zaga merengue, viene con muchas ganas de revertir esta situación y sueña con convertirse en el máximo goleador del club. Giuseppe Meazza lidera la clasificación con 284 goles por los 177 goles del argentino, que es el tercer máximo goleador.

Cuándo se fundó el Inter de Milán

El Football Club Internazionale Milano 1908 S. P. A., comúnmente llamado en Italia como Internazionale e Inter de Milán en España, fue fundado el 9 de marzo de 1908 bajo el nombre de Foot-Ball Club Internazionale, que posteriormente se cambiaría. El Inter nace en el Ristorante Orologio tras la disidencia de 44 miembros del Milan Football and Cricket Club (actual AC Milan).

El veneciano Giovanni Paramithiotti fue su primer presidente, con el suizo Ernst Manktl como primer capitán del club. El azul y negro fueron los colores elegidos para la equipación desde su fundación, algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Tan solo dos años después de la creación, el Inter de Milan se alza con su primer Scudetto (liga italiana).

Quién es más grande, Milan o Inter

Decidir cuál de los dos clubes de Milán es más grande depende de los gustos personales de cada uno y de criterios netamente subjetivos. Sin embargo, si se tiene en cuenta la cantidad de títulos nacionales de cada uno, el Inter de Milán tiene un total de 21 ligas italianas y 10 Copas de Italia, frente a los 19 títulos de la Serie A y 5 Copas de Italia del AC Milan.

A nivel europeo, el Inter de Milán cuenta con 3 títulos de la Liga de Campeones de la UEFA por 7 títulos del AC Milan. Teniendo en cuenta que para los aficionados al fútbol, la Orejona es la copa más importante de todas a nivel de clubes, lo que más se puede alinear con la realidad es afirmar que el AC Milan es, a día de hoy, más grande que el Inter de Milán.

Por qué tienen dos estrellas en el escudo

Si nos fijamos en el escudo del club neroazzurri, podremos observar que sobre él se encuentran bordadas dos estrellas. La explicación es muy sencilla: en la Serie A, en cuanto un equipo consigue alzarse con 10 Scudettos, tiene el derecho a colocar una estrella sobre su escudo.

Tan solo tres equipos italianos cuentan con una o varias estrellas encima de su escudo: Juventus, Inter de Milán y AC Milan. La Vecchia Signora, al haber conquistado 36 ligas, tiene tres estrellas, mientras que el Inter tiene dos gracias a sus 21 ligas y el AC Milan cuenta con solo una, a tan solo otra liga de bordar la segunda.